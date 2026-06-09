خضع عدد من لاعبي منتخب مصر لتحاليل الكشف عن المنشطات، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر

وبحسب المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، زار وفد طبي تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقر إقامة بعثة المنتخب المصري في مدينة سبوكين الأمريكية، حيث تم اختيار مجموعة من اللاعبين بشكل عشوائي لإجراء الفحوصات الخاصة بمكافحة المنشطات.

وأوضح اتحاد الكرة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن البروتوكولات المعتمدة من "فيفا" قبل وأثناء البطولات الكبرى، إذ تقوم لجان مكافحة المنشطات بزيارات مفاجئة للمنتخبات دون إخطار مسبق، من أجل سحب عينات من اللاعبين والتأكد من الالتزام الكامل باللوائح الطبية المعمول بها.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ويواصل منتخب مصر استعداداته لخوض منافسات المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث يستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة قوية أمام المنتخب البلجيكي يوم 15 يونيو الجاري.

وتُعد مشاركة مصر في مونديال 2026 هي الرابعة في تاريخها بعد نسخ 1934 و1990 و2018، وسط طموحات كبيرة بتحقيق ظهور مميز وتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية.

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