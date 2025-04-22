بسعر 2000 دولار.. تعرف على أغلى طبق مكرونة في العالم

كتبت - أسماء العمدة:

تتربع المكرونة على عرش الأطباق المفضلة لدى الكثيرين، فهي تتميز بمذاقها الشهي وإمكانية تحضيرها بشتى الطرق والإضافات، من قطع الدجاج اللذيذة إلى اللحوم الغنية، وغيرها من المكونات التي تضفي عليها نكهة فريدة وتحدد سعرها.

ووفقًا لما ورد عبر موقعي successstory وnews18، إليك تفاصيل أغلى أطباق المكرونة في العالم:

مكرونة تاجليوليني بـ2000 دولار

في قلب مدينة نيويورك، وتحديدًا في مطعم “Bice”، يتربع على قائمة الطعام طبق مكرونة فريد من نوعه يتجاوز سعره حدود الخيال، حيث يبلغ 2000 دولار أمريكي.

ما السر وراء هذا السعر الباهظ؟

يكمن السبب في مكوناته الفاخرة، التي تتضمن الكمأ الأسود النادر، وهو نوع من الفطر ينمو في الصحراء ويشتهر بنكهته الغنية والمميزة، بالإضافة إلى الكركند الطازج المنتقى بعناية.

يُقدَّم الطبق في طبق مصنوع من أوراق الذهب الخالص، من تصميم أسطورة عالم الموضة الراحل جياني فيرساتشي. ولا تتوقف التجربة عند هذا الحد، بل يرافق طبق المكرونة الفاخر طبق من الكاليماري المقلي الشهي، وجزء من لحم العجل. وكختام لهذه الوجبة الملكية، يتم تقديم موس الشوكولاتة الغنية.

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