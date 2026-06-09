الصداع النصفي من أكثر الاضطرابات العصبية شيوعا، ولا يقتصر تأثيره على الشعور بألم في الرأس فقط، بل قد يتسبب في مجموعة من الأعراض المزعجة.

وفقا لموقع "health"، إليك أبرز العلامات التحذيرية والأسباب، إضافة إلى طرق الوقاية:

ما أعراض الصداع النصفي؟

رؤية أضواء وامضة أو خطوط متعرجة.

الشعور بالتعب غير المعتاد.

تغيرات في الحالة المزاجية.

الغثيان أو القيء.

صعوبة التركيز.

أسباب الصداع النصفي

التوتر والضغوط النفسية.

التغيرات الهرمونية.

تناول بعض الأطعمة مثل الجبن المعتق والشوكولاتة.

الإفراط في تناول الكافيين أو التوقف المفاجئ عنه.

قلة النوم أو اضطراب مواعيده.

التغيرات المناخية وتقلبات الطقس.

طرق الوقاية من الصداع النصفي

العلاج الدوائي

قد تساعد مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية في تخفيف الأعراض عند تناولها في المراحل المبكرة من النوبة، أما الحالات الأكثر شدة فقد تتطلب أدوية مخصصة يصفها الطبيب.

تعديل نمط الحياة

الالتزام بمواعيد نوم منتظمة، وإدارة التوتر، والحفاظ على ترطيب الجسم، قد يسهم في تقليل شدة الصداع النصفي.

الراحة والاسترخاء

قد تساعد الراحة في غرفة هادئة ومظلمة على تخفيف الأعراض، كما يجد بعض المرضى تحسنًا عند استخدام الكمادات الباردة على الجبهة أو الرقبة أثناء النوبة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

ينصح بالذهاب للطبيب المختص فورا إذا أصبحت نوبات الصداع النصفي متكررة أو أثرت على الحياة اليومية والعمل والأنشطة المعتادة.

ويساعد التشخيص المبكر على تحديد أسباب النوبات ووضع خطة علاجية مناسبة، ما قد يسهم في السيطرة على الأعراض.

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