إعلان

الصداع النصفي.. الأسباب والأعراض والعلاج

كتب : أسماء مرسي

09:00 ص 09/06/2026

صحة الدماغ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الصداع النصفي من أكثر الاضطرابات العصبية شيوعا، ولا يقتصر تأثيره على الشعور بألم في الرأس فقط، بل قد يتسبب في مجموعة من الأعراض المزعجة.

وفقا لموقع "health"، إليك أبرز العلامات التحذيرية والأسباب، إضافة إلى طرق الوقاية:

ما أعراض الصداع النصفي؟

رؤية أضواء وامضة أو خطوط متعرجة.

الشعور بالتعب غير المعتاد.

تغيرات في الحالة المزاجية.

الغثيان أو القيء.

صعوبة التركيز.

أسباب الصداع النصفي

التوتر والضغوط النفسية.

التغيرات الهرمونية.

تناول بعض الأطعمة مثل الجبن المعتق والشوكولاتة.

الإفراط في تناول الكافيين أو التوقف المفاجئ عنه.

قلة النوم أو اضطراب مواعيده.

التغيرات المناخية وتقلبات الطقس.

طرق الوقاية من الصداع النصفي

العلاج الدوائي

قد تساعد مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية في تخفيف الأعراض عند تناولها في المراحل المبكرة من النوبة، أما الحالات الأكثر شدة فقد تتطلب أدوية مخصصة يصفها الطبيب.

تعديل نمط الحياة

الالتزام بمواعيد نوم منتظمة، وإدارة التوتر، والحفاظ على ترطيب الجسم، قد يسهم في تقليل شدة الصداع النصفي.

الراحة والاسترخاء

قد تساعد الراحة في غرفة هادئة ومظلمة على تخفيف الأعراض، كما يجد بعض المرضى تحسنًا عند استخدام الكمادات الباردة على الجبهة أو الرقبة أثناء النوبة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

ينصح بالذهاب للطبيب المختص فورا إذا أصبحت نوبات الصداع النصفي متكررة أو أثرت على الحياة اليومية والعمل والأنشطة المعتادة.

ويساعد التشخيص المبكر على تحديد أسباب النوبات ووضع خطة علاجية مناسبة، ما قد يسهم في السيطرة على الأعراض.

اقرأ أيضا:

متى يكون الصداع علامة على مشكلة في المخ؟.. أعراض مهمة

دراسة: الصداع النصفي المصحوب بهالة يزيد خطر السكتة الدماغية

أعراض قد تبدو عادية لكنها تشير إلى ارتفاع ضغط الدم


اعرف برجك من تاريخ ميلادك

الصداع لغثيان لتوتر لكافيين

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

نشرة التوك شو| أسباب انخفاض أسعار البيض.. وانخفاض المواليد لأقل من مليونى
أخبار مصر

نشرة التوك شو| أسباب انخفاض أسعار البيض.. وانخفاض المواليد لأقل من مليونى
"كنز داخل شاحنة فول".. القصة الكاملة لمحاولة تهريب قطع أثرية بميناء نويبع
أخبار المحافظات

"كنز داخل شاحنة فول".. القصة الكاملة لمحاولة تهريب قطع أثرية بميناء نويبع
4 صور للراقصة جوهرة من العرض الخاص لـ فيلم الكراش
زووم

4 صور للراقصة جوهرة من العرض الخاص لـ فيلم الكراش
"اتجوزها عرفي وبيهددها بصورها".. تفاصيل مأساة فتاة البحيرة مع خطيبها
حوادث وقضايا

"اتجوزها عرفي وبيهددها بصورها".. تفاصيل مأساة فتاة البحيرة مع خطيبها
أمين الفتوى يحذر من تريند "كلوزابكس": مَن يدفع ثمن العبث بأرواح أبنائنا؟
أخبار

أمين الفتوى يحذر من تريند "كلوزابكس": مَن يدفع ثمن العبث بأرواح أبنائنا؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان