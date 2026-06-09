يعاني الكثير من الأشخاص من صعوبات في النوم أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، ما قد يدفعهم للبحث عن وسائل طبيعية تساعد على تحسين جودة النوم.

وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، إليك أبرز الأطعمة والمشروبات التي قد تؤدي دورا في تعزيز جودة النوم والشعور بالاسترخاء، بفضل احتوائها على عناصر غذائية ومركبات.

كيف يساعد الكيوي على تعزيز جودة النوم؟

تناول الكيوي قبل النوم قد يساعد على تقليل مشكلات النوم، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، إضافة إلى مركبات قد تسهم في تنظيم النوم، كما أنها منخفضة نسبيا في محتوى السكر مقارنة ببعض الفواكه الأخرى.

منتجات الألبان ودعم الاسترخاء قبل النوم

تحتوي منتجات الألبان على أحماض أمينية قد تساعد الجسم على إنتاج مواد ترتبط بالشعور بالاسترخاء والنوم، لذا ينصح بتناول كمية معتدلة من الجبن أو الزبادي مع مصدر من الحبوب الكاملة أو الشوفان، حيث قد يسهم هذا المزيج الجسم على امتصاص العناصر الغذائية المرتبطة بتحسين النوم بصورة أفضل.

الشوكولاتة الداكنة والمغنيسيوم لتحسين النوم

تُعرف الشوكولاتة الداكنة بأنها من المصادر الجيدة للمغنيسيوم، وهو معدن يرتبط بدعم الاسترخاء والمساعدة في تقليل التوتر.

الديك الرومي وعلاقته بهرمون النوم

الديك الرومي من المصادر الغذائية الغنية بالأحماض الأمينية التي قد ترتبط بإنتاج هرمون النوم، لذلك يوصي بتناول كمية صغيرة منه قبل النوم بعدة ساعات.

عصير الكرز الحامض لمكافحة الأرق

عصير الكرز الحامض ضمن المشروبات التي ارتبطت بتحسين النوم، وذلك بفضل احتوائه على مركبات قد تساعد الجسم في إنتاج هرمون النوم، إضافة إلى تقليل أعراض الأرق وتحسين مدة النوم وكفاءته، كما يوفر مجموعة من مضادات الأكسدة والفيتامينات المفيدة للصحة العامة.

الحليب الدافئ وعادة النوم الهادئ

الحليب الدافئ من أكثر المشروبات ارتباطا بالشعور بالراحة والاسترخاء قبل النوم، تأثيره لا يعتمد فقط على مكوناته الغذائية، بل يرتبط أيضا بالعامل النفسي والعادات اليومية، إذ إن تناول مشروب دافئ قبل النوم قد يساعد على خلق روتين ثابت يهيئ الدماغ والجسم للاستعداد للنوم.