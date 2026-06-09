بدأ نادي الزمالك خطواته الرسمية لإنهاء أزمة القيد التأديبي المفروضة عليه، بعدما نجح في التوصل إلى تسوية مع اللاعب المغربي صلاح مصدق، ضمن الجهود المبذولة لرفع العقوبات الموقعة من الجهات الرياضية المختصة بسبب عدد من القضايا المتعلقة بمستحقات لاعبين سابقين.

الزمالك ينهي أزمة صلاح مصدق

وكثفت إدارة الزمالك تحركاتها خلال الأيام الماضية من أجل إغلاق الملفات العالقة، حيث تم الاتفاق مع صلاح مصدق على تسوية الأزمة المالية القائمة، بعدما حصل اللاعب على 50% من مستحقاته المتأخرة، والتي تُقدر بنحو 800 ألف دولار، على أن يتم إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمستجدات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العقوبة.

ويعول الزمالك على إنهاء جميع القضايا المرتبطة بقرار إيقاف القيد، والتي تشمل ملفات كل من صلاح مصدق، وكونراد ميشالاك، وعمر فرج، وعبد الحميد معالي، من خلال التوصل إلى اتفاقات وتسويات ودية تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وتعتزم إدارة القلعة البيضاء تقديم المستندات الرسمية التي تثبت إنهاء النزاعات وتسوية المستحقات إلى الجهات المختصة، سواء الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية، من أجل دعم موقف النادي في طلب رفع عقوبة القيد التأديبي خلال الفترة المقبلة.

وفد الزمالك في المغرب

وكان وفد من الزمالك قد توجه إلى المغرب خلال الأيام الماضية لعقد جلسات تفاوضية مع الأطراف المعنية ببعض الملفات العالقة، حيث نجح في التوصل إلى اتفاق مع صلاح مصدق، فيما لا تزال المفاوضات الخاصة بملف عبد الحميد معالي بحاجة إلى مزيد من الترتيبات للوصول إلى حل نهائي.

ويأمل مسؤولو الزمالك في إغلاق جميع القضايا المفتوحة خلال الفترة المقبلة، بما يسمح للنادي باستعادة حقه في قيد لاعبين جدد، استعدادًا للموسم الجديد وتعزيز صفوف الفريق وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني.

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