إذاعة الاحتلال: ترامب أوقف هجوما جويا واسعا كان مقررا ضد إيران

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصادر، أن سلاح الجو كان قد أكمل استعداداته لتنفيذ موجة واسعة من الهجمات الجوية ضد إيران أمس الاثنين، قبل أن يتم إيقاف العملية بقرار صادر عن القيادة السياسية.

وأوضحت المصادر أن التخطيط للهجوم بدأ منذ اللحظات الأولى لإطلاق إيران الصواريخ باتجاه إسرائيل، فيما استمرت التحضيرات العسكرية طوال ساعات الليل وحتى النهار.

وبحسب المصادر، كان من المقرر أن تنطلق المقاتلات الحربية الإسرائيلية نحو إيران خلال ساعات عصر أمس، ضمن عملية واسعة النطاق أعد لها سلاح الجو مسبقا.

وأضافت أن قائمة الأهداف شملت بنى تحتية وطنية داخل إيران، في إطار خطة هدفت إلى توسيع حجم الأضرار الاقتصادية التي يمكن أن تلحق بالنظام الإيراني.

وأشارت المصادر إلى أن منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدر قبل ساعات قليلة فقط من الموعد المحدد لإقلاع الطائرات الحربية.

وذكرت أن هذا التطور أدى إلى بقاء المقاتلات على الأرض وعدم تنفيذ الهجوم الذي كان مقررا ضد أهداف داخل إيران.