إعلان

إذاعة الاحتلال: ترامب أوقف هجوما جويا واسعا كان مقررا ضد إيران

كتب : وكالات

12:01 م 09/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصادر، أن سلاح الجو كان قد أكمل استعداداته لتنفيذ موجة واسعة من الهجمات الجوية ضد إيران أمس الاثنين، قبل أن يتم إيقاف العملية بقرار صادر عن القيادة السياسية.

وأوضحت المصادر أن التخطيط للهجوم بدأ منذ اللحظات الأولى لإطلاق إيران الصواريخ باتجاه إسرائيل، فيما استمرت التحضيرات العسكرية طوال ساعات الليل وحتى النهار.

وبحسب المصادر، كان من المقرر أن تنطلق المقاتلات الحربية الإسرائيلية نحو إيران خلال ساعات عصر أمس، ضمن عملية واسعة النطاق أعد لها سلاح الجو مسبقا.

وأضافت أن قائمة الأهداف شملت بنى تحتية وطنية داخل إيران، في إطار خطة هدفت إلى توسيع حجم الأضرار الاقتصادية التي يمكن أن تلحق بالنظام الإيراني.

وأشارت المصادر إلى أن منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدر قبل ساعات قليلة فقط من الموعد المحدد لإقلاع الطائرات الحربية.

وذكرت أن هذا التطور أدى إلى بقاء المقاتلات على الأرض وعدم تنفيذ الهجوم الذي كان مقررا ضد أهداف داخل إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب إيران إسرائيل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد وفاة معلمة أسوان.. تحرك برلماني عاجل لإعادة النظر في انتدابات أعمال
أخبار مصر

بعد وفاة معلمة أسوان.. تحرك برلماني عاجل لإعادة النظر في انتدابات أعمال
17 سيارة إسعاف لنقل الضحايا.. إصابة 16 عاملًا في حادث مروع بكفر الشيخ
أخبار المحافظات

17 سيارة إسعاف لنقل الضحايا.. إصابة 16 عاملًا في حادث مروع بكفر الشيخ
تقرير- 91% من المستهلكين في مصر استعانوا بالذكاء الاصطناعي في الشراء الإلكتروني
أخبار البنوك

تقرير- 91% من المستهلكين في مصر استعانوا بالذكاء الاصطناعي في الشراء الإلكتروني
إذاعة الاحتلال: ترامب أوقف هجوما جويا واسعا كان مقررا ضد إيران
شئون عربية و دولية

إذاعة الاحتلال: ترامب أوقف هجوما جويا واسعا كان مقررا ضد إيران
إيطاليا تفتح تحقيقًا ضد بن غفير بتهمة إساءة معاملة نشطاء "أسطول الصمود"
شئون عربية و دولية

إيطاليا تفتح تحقيقًا ضد بن غفير بتهمة إساءة معاملة نشطاء "أسطول الصمود"

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بالخرائط والمسارات.. 9 مشروعات نقل عملاقة جار دراسة تنفيذها
بعد وفاة معلمة أسوان.. تحرك برلماني عاجل لإعادة النظر في انتدابات أعمال الامتحانات
المدة والراتب.. مصراوي يكشف تفاصيل عقد الحسين عموتة مع الأهلي
أول ظهور مصري في اليوم الافتتاحي لكأس العالم 2026.. تفاصيل