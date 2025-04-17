مفاجأة.. طبيب يكشف عن “أفضل وجبة صحية في العالم”

كتبت - أسماء العمدة:

أكد الدكتور محمد الزغبي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن تناول سمك السلمون يُحدث العديد من التفاعلات المفيدة داخل الجسم، نظرًا لثرائه بالعناصر الغذائية الأساسية.

وأوضح الزغبي أن الجسم يبدأ فورًا في هضم البروتينات الموجودة في السلمون، ما يوفر الأحماض الأمينية اللازمة لبناء وإصلاح الأنسجة، وإنتاج الإنزيمات والهرمونات، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

امتصاص الدهون الصحية (أوميجا 3)

وتابع، في تصريحاته لـ”مصراوي”، أن أحماض أوميجا 3 الدهنية (EPA وDHA) يتم امتصاصها بسهولة، وتعمل على تقليل الالتهابات، وتحسين وظائف الخلايا، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.

الحصول على الفيتامينات والمعادن

أضاف الزغبي: “يمتص الجسم مجموعة من الفيتامينات والمعادن الموجودة في السلمون مثل فيتامين د، فيتامينات ب (ب12، ب6، النياسين، الريبوفلافين، الثيامين)، السيلينيوم، والبوتاسيوم، والتي تدعم وظائف الجسم المختلفة مثل إنتاج الطاقة، وظائف الأعصاب، وصحة العظام”.

وبحسب ما ورد في موقع Healthline، فإن أحماض أوميجا 3 تساهم في خفض مستويات الدهون الثلاثية، وضغط الدم، وتقليل خطر تجلط الدم، والوقاية من عدم انتظام ضربات القلب، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

فوائد مذهلة لسمك السلمون:

• تعزيز صحة الدماغ:

DHA يُعد من الأحماض الدهنية الرئيسية في الدماغ، ويدعم الوظائف الإدراكية والذاكرة والتركيز، وقد يقلل من خطر الزهايمر والخرف.

• تقليل الالتهابات المزمنة:

تساعد أحماض أوميغا 3 في تقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل، أمراض القلب، السكري، وبعض أنواع السرطان.

• دعم صحة العظام:

يحتوي السلمون على فيتامين د والسيلينيوم، وهما ضروريان للحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشتها.

• تحسين المزاج والصحة النفسية:

تشير دراسات إلى أن تناول الأسماك الدهنية قد يُساعد في تحسين المزاج، وتقليل أعراض الاكتئاب والقلق.

• دعم صحة العين:

العناصر الغذائية في السلمون تساهم في حماية العين من التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

• تعزيز المناعة:

بفضل غناه بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، يساهم السلمون في تقوية جهاز المناعة.

• الحفاظ على صحة الجلد:

الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة في السلمون تساعد على نضارة البشرة وتقليل علامات الشيخوخة.

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