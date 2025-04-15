نوع توابل يذيب الحصوات وينظم السكر ويطهر الكبد.. احرص على تناوله

كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثيرون من مشكلات صحية تؤثر على الكلى ومستويات السكر في الدم ووظائف الكبد، لكن هناك حل طبيعي يكمن في إضافة نوع معين من التوابل إلى النظام الغذائي، وهو "القرفة".

القرفة وسكر الدم

تُعرف القرفة بفاعليتها في تعزيز حساسية الجسم للأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.

غالبا ما يعاني مرضى السكري من ضعف في استجابة خلاياهم للأنسولين، تعمل القرفة على تحسين هذه الحساسية، ما يساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يُسهم استهلاكها في تقليل كمية الجلوكوز التي تصل إلى مجرى الدم بعد تناول الوجبات، وذلك بفضل احتوائها على إنزيمات هضمية متنوعة تساعد على تكسير الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي، ما يسهل عملية الهضم، كما تعمل على تحسين امتصاص الجلوكوز داخل الخلايا، حيث تعزز استجابة الجسم للأنسولين وتزيد من مقاومته، وفقا لموقعي "health" و"hindustantimes".

القرفة والكبد

حمض السيناميك الموجود بها يؤدي دورا مهما في قمع تراكم الدهون الثلاثية داخل الكبد، وبالتالي المساعدة في الوقاية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، فضلا عن، تثبيط تكوين الدهون في الكبد وتعزيز استهلاك الأحماض الدهنية، بالإضافة إلى تعزيز أكسدة الأحماض الدهنية الكبدية.

القرفة والكلى

القرفة قادرة على دعم صحة الكلى وتنظيم مستويات الكرياتينين في الجسم، وهو مؤشر على وظائف الكلى، ونتيجة لذلك، يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي الخاص بمرضى الكلى.

فوائد أخرى للقرفة:

خصائص مضادة للسرطان.

تحسين صحة الفم.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم.

تحسين وظائف المخ والذاكرة.

دعم صحة البشرة.

مكافحة العدوى.

إصلاح الضرر في الأنسجة.

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