"وداعا للإمساك في دقائق".. 5 مشروبات مفعولها سريع وآمن

كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثيرون من وقت لآخر من مشكلة الإمساك المزعجة، التي تسبب الانتفاخ وعدم الراحة، ولكن، توجد العديد من المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد على تحفيز حركة الأمعاء وتخفيف هذه المشكلة بفعالية.

إليك أبرز هذه المشروبات وتأثيرها، وفقا لموقعي "health" و"eatingwell":

عصير الكمثرى

يتميز عصير الكمثرى باحتوائه على مكون طبيعي فعال يُعرف باسم السوربيتول، لا يتم هضمه بشكل كامل أثناء مروره عبر الجهاز الهضمي، ونتيجة لذلك، يقوم بسحب الماء إلى داخل القولون.

هذه العملية تزيد من ليونة البراز وتسهل حركته ودفعه خارج الجسم، ما يسهم في التخلص من الإمساك.

شاي الأعشاب

يحتوي على مركبات طبيعية تعمل على تسريع حركة الطعام عبر الأمعاء، وبالتالي تعزيز عملية التبرز.

عصير البرقوق

يجمع عصير البرقوق بين فوائد الألياف الغذائية والسوربيتول ومضادات الأكسدة القوية المعروفة باسم البوليفينول، هذا المزيج يجعله فعالا في تخفيف الإمساك.

شاي النعناع

يشتهر شاي النعناع بخصائصه المهدئة للجهاز الهضمي وتخفيف العديد من أعراضه المزعجة، بالإضافة إلى ذلك، يساعد على ارتخاء عضلات الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى تسهيل حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك.

الماء

الماء يساعد في تليين البراز ويجعل مروره أكثر سهولة، فضلا عن، الحفاظ على حركة الأمعاء المنتظمة.

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