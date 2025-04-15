لماذا ترتفع نسبة السكر في الدم رغم تجنب السكريات؟.. احذر 4 أسباب

كتب – سيد متولي

ارتفاع مستويات السكر في الدم، مشكلة صحية خطيرة، يجب التعرف عيها سريعا لتجنب المخاطر والمضاعفات المحتملة، ويمكن أن تظل مستويات السكر في الدم مرتفعة حتى إذا امتنعت عن تناول السكريات، لكن هل تعرف الأسباب؟.

وبحسب موقع إنديان إكسبريس، يمكن لأربعة أسباب أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم رغم تجنب السكريات، وتتمثل في:

تناول الكربوهيدرات

يمكن للكربوهيدرات أن ترفع مستويات السكر في الدم، إذا استهلكت بكميات كبيرة، على سبيل المثال، الأرز الأبيض والخبز والحبوب المعبأة وعصائر الفاكهة والخضراوات النشوية تحتوي على كربوهيدرات مخفية أو عالية المؤشر الجلايسيمي، والتي تتحلل إلى جلوكوز وترفع مستوى السكر في الدم.

التوتر المستمر

يمكن أن يؤثر التوتر المستمر على حساسية الأنسولين، ما يعقد عملية تنظيم سكر الدم في الجسم، إذ يحفز التوتر إفراز هرموني الكورتيزول والأدرينالين، وهما هرمونان يرفعان مستويات السكر في الدم.

المشكلات الصحية

سبب آخر لارتفاع مستويات السكر في الدم رغم تجنب السكريات، هو المعاناة مشكلة صحية مثل مقاومة الأنسولين أو اختلال التوازن الهرموني، والتي تتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم.

تجاهل تناول الدواء

تجاهل تناول الدواء أو عدم الحصول عليه في توقيته بشكل صحيح قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

نصائح مهمة لتجنب اتفاع مستويات السكر في الدم

مراقبة تناول الكربوهيدرات وضبط الكميات

تناول الأطعمة الصحية باعتدال

ممارسة النشاط البدني المنتظم

تناول الأدويتك والأنسولين بانتظام في مواعيدها

إدارة التوتر من خلال تقنيات مثل اليقظة الذهنية أو اليوجا النوم الكافي

تجنب الكافيين أو الشاشات قبل النوم.

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