لإنقاص الوزن.. ما مدة المشي اللازمة؟

كشفت دراسة أجراها باحثون أمريكيون أن المواظبة على المشي أهم من سرعته عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، وأن المشي المعتدل إلى القوي، 4 أيام في الأسبوع لمدة 50 دقيقة، سيقلل من وزن الجسم ودهون البطن.

ويمكن أن يساعد المشي على زيادة عملية الأيض (حرق الطاقة)، وتحسين المزاج، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتنظيم الشهية، وتحسين صحة القلب، وزيادة قوة العظام، بحسب مجلة "هيلث".

وحتى لو لم تتمكن من المشي لمدة 50 دقيقة في المرة الواحدة، فقد تتمكن من الحصول على نتائج من خلال تقسيم فترات المشي على مدار اليوم، بل قد تكون النتائج أفضل.

ووجد الباحثون أن الذين يمشون مرتين يوميا لمدة 25 دقيقة على الأقل في كل مرة، 6 أيام في الأسبوع، فقدوا وزناً أكبر ممن يمشون لمدة 50 دقيقة مرة واحدة يومياً

ويشير بعض الباحثين إلى أن الناس بحاجة إلى المشي 10 آلاف خطوة يومياً لفقدان الوزن. وتفيد دراسات بأن الذين يمشون خطوات أكثر عادةً ما يكون وزنهم أقل.

وبينما ينصح الخبراء بزيادة عدد الخطوات تدريجياً، توجد استراتيجيتان أساسيتان لإنقاص الوزن من خلال المشي.

أولاً: استهداف المشي لمدة 4-5 أيام لمدة 50-60 دقيقة.

ثانياً: التركيز على زيادة عدد الخطوات بمقدار 2500 خطوة، للوصول في النهاية إلى 10 آلاف خطوة يومياً، وبالطبع كل زيادة تعني حرق مزيد من السعرات، وتعزيز الدورة الدموية وصحة العضلات والعظام.

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