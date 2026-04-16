يؤثر التوتر والقلق بشكل مباشر على الجسم، ولا يقتصر تأثيرهما على الحالة النفسية فقط، بل يمتد إلى تغييرات ملحوظة في الوزن.

وفي حين يرتبط التوتر لدى البعض بزيادة الوزن، يعاني آخرون من فقدان الوزن بشكل غير مقصود نتيجة اضطرابات نفسية مستمرة.

كيف يؤثر التوتر على الشهية؟



بحسب "Healthline" التعرض للتوتر، يفرز الجسم هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، والتي قد تؤدي إلى فقدان الشهية لدى بعض الأشخاص، ما يقلل من كمية الطعام المستهلكة يوميًا.

لماذا يحرق الجسم سعرات أكثر أثناء القلق؟



يزيد القلق من نشاط الجهاز العصبي، ما يجعل الجسم في حالة “استنفار دائم”، وهو ما يؤدي إلى حرق مزيد من السعرات الحرارية حتى في أوقات الراحة.

هل تؤثر اضطرابات الجهاز الهضمي على الوزن؟



يمكن أن يسبب التوتر مشكلات مثل اضطراب المعدة أو القولون، ما يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية ويؤدي إلى فقدان الوزن.

ما علاقة قلة النوم بفقدان الوزن؟



غالبًا ما يصاحب القلق اضطرابات في النوم، ما يؤثر على هرمونات الجوع والشبع، ويؤدي إلى تراجع الشهية أو عدم انتظام الأكل.

كيف يمكنك التعامل مع فقدان الوزن الناتج عن التوتر؟



احرص على تناول وجبات منتظمة

حتى في حال فقدان الشهية، حاول تناول وجبات صغيرة ومتكررة للحفاظ على طاقة الجسم.

اختر أطعمة غنية بالعناصر الغذائية

ركز على الأطعمة الصحية الغنية بالبروتين والدهون المفيدة لدعم جسمك.

مارس الرياضة باعتدال

تساعد التمارين الخفيفة مثل المشي على تقليل التوتر وتحسين الشهية.

نظّم نومك

الحصول على قسط كافٍ من النوم يساعد في استعادة التوازن الهرموني.

اطلب الدعم عند الحاجة

إذا استمر فقدان الوزن أو كان ملحوظًا، من المهم استشارة مختص نفسي أو طبي.

متى يجب القلق؟



إذا كان فقدان الوزن سريعًا أو مصحوبًا بأعراض مثل الإرهاق الشديد أو الدوخة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على مشكلة صحية تستدعي التدخل الطبي.

