عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة مفاجئة لوقف إطلاق النار في لبنان، تبدأ اليوم الخميس وتستمر لعشرة أيام لاحقة، لم يكن صمت القصف نتاج دبلوماسية تسعى لسلام يرغب فيه الجميع، بقدر ما هو تدشين لواقع جغرافي وديموغرافي قاسٍ فُرض بالحديد والنار. وهو توقف مؤقت لآلة الحرب على خط زلازل جيوسياسي بالغ التعقيد؛ حيث تتصادم هندسة التدمير الإسرائيلية التي عزلت الجنوب اللبناني فوق أنقاض جسور الليطاني، مع براجماتية أمريكية تُسابق الزمن لتبريد الجبهات وتفادي حرب إقليمية شاملة ترتبط خيوطها المعقدة مع إيران.

وبين الضغوط الدولية وما يفرضه الأمر الواقع ميدانيًا، تبرز هذه الهدنة الجديدة كاستراحة ملغمة، تطرح تساؤلًا جوهريًا يمس حياة مئات الآلاف من النازحين والعالقين: هل تؤسس هذه الأيام العشرة لترتيبات أمنية مستدامة، أم هي مجرد فاصل زمني يعيد ترتيب أوراق الصراع فوق الركام قبل الانفجار الكبير؟

هدنة لبنان.. ما الذي تعنيه الدبلوماسية المفاجئة؟

لفهم جذور هذا التساؤل، يجب العودة للوراء قليلًا؛ إذ جاءت خطوة إعلان وقف إطلاق النار في الساحة اللبنانية بمثابة هزة سياسية استراتيجية للمراقبين، نظرًا للتصريحات الاستباقية التي صدرت عن دوائر صنع القرار في تل أبيب وواشنطن خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل.

وقد سعت الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية سابقًا إلى تكريس سردية إعلامية منهجية تؤكد خروج لبنان كليًا من أي تفاهمات مرتبطة بالهدنة الإيرانية الموازية.

وفي مقابل ذلك، استمرت إسرائيل في توجيه ضربات جوية وبرية قاسية استهدفت قيادات ميدانية ومراكز لوجستية، بينما ترافقت هذه العمليات مع تصريحات صلبة ومباشرة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترفض منح فصائل المقاومة اللبنانية أي فرصة لالتقاط الأنفاس أو إعادة ترتيب الصفوف.

وبناءً على ذلك، فإن تغيير الإدارة الأمريكية لموقفها بشكل جذري وإعلانها عن هدنة الأيام العشرة، يكشف حجم الضغوط الدبلوماسية غير المعلنة التي مورست في الغرف المغلقة، ويوضح فشل محاولات فصل مسار المواجهة اللبنانية عن المشهد الإقليمي الأوسع وتأثيراته المتشابكة التي تديرها طهران ببراجماتية عالية الجودة.

لماذا تراجعت الإدارة الأمريكية في لبنان؟

تفسيرًا لهذا الانقلاب في الموقف، يُرجع الباحث المتخصص في شؤون الأمن القومي وتناقضات القوة جون دي هذا التراجع الأمريكي المفاجئ إلى صلابة الدبلوماسية الإيرانية وقدرتها الفائقة على توظيف ساحات حلفائها كأوراق ضغط متبادلة ومؤثرة.

ويوضح، في مقال نشره عبر حسابه بـ"لينكد إن"، أن طهران اشترطت، عبر قنوات الوساطة المكثفة التي نشطت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، إدراج الجبهة اللبنانية كبند أساسي وحيوي لضمان استمرار الهدوء المؤقت المبرم بينها وبين واشنطن.

وبناءً على هذا الإصرار، أدرك ترامب وفريقه المعاون في البيت الأبيض أن استمرار اشتعال الجبهة اللبنانية سيؤدي حتمًا إلى تقويض مساعي التهدئة الشاملة مع إيران، مما يهدد بانزلاق المنطقة سريعًا نحو حرب إقليمية واسعة النطاق تستنزف الموارد العسكرية الأمريكية وتؤثر سلبًا على أسواق الطاقة العالمية ومسار الحصار البحري.

ونتيجة لهذه الحسابات المعقدة، مارست واشنطن ضغوطًا هائلة على حكومة تل أبيب للقبول بصيغة الأيام العشرة، مفضلة احتواء الانفجار الإقليمي وتقديم تنازل سياسي مرحلي لصالح الاستقرار الذي يخدم مصالحها الاستراتيجية العليا.

فوق الليطاني.. لهذا قبلت إسرائيل بهدنة لبنان

على الجانب الآخر من المشهد، تتطلب قراءة الموقف الإسرائيلي بقبول الهدنة فحصًا دقيقًا للوقائع الميدانية الدامية التي سبقت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بدقائق معدودة.

وافقت حكومة نتنياهو على تعليق العمليات الجوية انطلاقًا من قناعتها الراسخة بتحقيق الجانب الأكبر والمفصلي من أهدافها التكتيكية في جنوب لبنان عبر تطبيق سياسة الأرض المحروقة.

وقد نفذ جيش الاحتلال استراتيجية تدمير هندسية ممنهجة استهدفت الجسور الاستراتيجية السبعة المقامة على نهر الليطاني، وعلى رأسها "جسر القاسمية" التاريخي الذي قُصف وسُوي بالأرض تمامًا.

وأسفرت هذه الحملة الجوية العنيفة عن خلق ما يوصف عسكريًا بمنطقة الإعدام المفتوحة، وعزلت جغرافيًا مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية الجنوبية عن عمقها الاستراتيجي والحيوي المرتبط بالعاصمة بيروت وباقي المحافظات.

وبالتالي، استغلت تل أبيب هذه العزلة الجغرافية لشل حركة الإمدادات العسكرية المتبادلة بالكامل، ومنع عودة مئات الآلاف من النازحين اللبنانيين المشردين إلى قراهم المدمرة، محققة واقعًا ديموغرافيًا وأمنيًا جديدًا يمنحها اليد العليا والتفوق الميداني الساحق قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات المرتقبة.

استراتيجية المرة الواحدة.. إعادة رسم الحدود

لوضع هذه التحركات في سياقها الأشمل، يتقاطع هذا النهج التدميري القاسي مع تحليلات استراتيجية عميقة نشرها الباحث العسكري والخبير الاستراتيجي عساف أوريون، بالتعاون مع زملائه في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى".

يؤكد "أوريون" في ورقته البحثية المعنونة "المرة الواحدة والأخيرة" أن الحملة الإسرائيلية الحالية تتجاوز تمامًا مفهوم الردع التقليدي المعمول به في الحروب السابقة، وتؤسس لعقيدة عسكرية جديدة كليًا تهدف إلى رسم حدود أمنية صلبة خارج الحدود السياسية المعترف بها دوليًا.

ويضيف الباحث موضحًا أن القيادة العسكرية في تل أبيب تسعى جاهدة لتطبيق خطة استئصال جذرية، عبر تفريغ منطقة جنوب الليطاني من أي تواجد عسكري أو بشري قد يشكل تهديدًا مستقبليًا محتملًا لمستوطناتها الشمالية.

لقد تحول هذا الشريط الحدودي المحروق، وفقًا للتحليل، إلى ورقة مساومة رئيسية وثقيلة في يد المفاوض الإسرائيلي، يستخدمها لفرض واقع سياسي يجبر الدولة اللبنانية الضعيفة على تقديم تنازلات سيادية خطيرة تمس جوهر تركيبة القوى المسلحة وتوزيعها الجغرافي داخل أراضيها.

لماذا خطة إسرائيل تزيد قوة المقاومة؟

رغم هذه المكاسب التكتيكية لإسرائيل، يحذر باحثون أكاديميون وخبراء من التداعيات العكسية والخطيرة طويلة الأمد لهذه الاستراتيجية المفرطة في استخدام القوة التدميرية.

يؤكد الباحثان ريناد منصور ونيكول الخواجة، الخبيران في المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" البريطاني، أن تدمير البنية التحتية اللبنانية والعمليات العسكرية المستدامة تخلق بيئة حاضنة ومثالية للغضب الشعبي وتزيد من تعقيد المشهد المجتمعي الهش بطبيعته.

ومن هذا المنطلق، يتوقع الباحثان أن أي محاولة إسرائيلية لفرض احتلال بري أو تدمير ممنهج لمنطقة جنوب الليطاني ستصب في النهاية في صالح تقوية سردية المقاومة وتوسيع الحاضنة الشعبية لـ "حزب الله" على المدى الطويل، نظرًا لأن الجماعة المسلحة تعيد تكييف نفسها هيكليًا للعمل كحركة عصابات غير مركزية مستفيدة من حالة الفوضى.

ويخلص تحليل "تشاتام هاوس" إلى أن هذه العمليات العسكرية المستدامة تخلق حالة من الفراغ المؤسسي والأزمات الإنسانية المتفاقمة التي تزيد من إضعاف مؤسسات الدولة اللبنانية وتفوق قدرتها على احتوائها، مما يجعل الترتيبات العسكرية الإسرائيلية القسرية والهدن المؤقتة مجرد فواصل زمنية تمنح فصائل المقاومة الفرصة لإعادة بناء قدراتها العسكرية واستعادة الدعم الشعبي لجولات قتال أكثر شراسة.

ما الذي تريده لبنان الآن؟

في غمرة هذه الفوضى، أفرزت الأزمة الوجودية والطاحنة الراهنة حراكًا سياسيًا غير مسبوق داخل أروقة المؤسسات الرسمية اللبنانية، التي تحاول استعادة سيادتها المصادرة وسط الركام والدخان.

وقاد رئيس الحكومة نواف سلام، بالتنسيق الوثيق والمباشر مع الرئيس جوزيف عون، جهودًا دبلوماسية مكثفة لتحويل الهدنة المؤقتة إلى فرصة تاريخية تعيد الاعتبار لقرار الدولة المركزي والوحيد في قضايا السلم والحرب والتفاوض.

وأجرى عون اتصالًا هاتفيًا محوريًا مع ترامب، في خطوة كسرت الجليد المتراكم وأسست لمحادثات مباشرة واستثنائية بين مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى وممثلين عن دوائر صنع القرار الإسرائيلية برعاية أمريكية خالصة استضافتها العاصمة واشنطن.

تهدف بيروت من خلال هذا المسار الشائك والمحفوف بالمخاطر إلى قطع الطريق الدبلوماسي أمام التدخلات الخارجية التي تتخذ من الأراضي اللبنانية ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وتطمح لإنتاج تسوية مستدامة تضمن نشر قوات الجيش اللبناني حصريًا في المناطق الحدودية الملتهبة، لحماية ما تبقى من سيادة وطنية مستباحة.

حزب الله.. من يستطيع تجريدهم من سلاحهم؟

ومع ذلك، تصطدم الطموحات اللبنانية الرسمية بعقبات هيكلية وسياسية عميقة تجعل من تطبيق القرارات الدولية وتجريد الفصائل من السلاح في الوقت الراهن مهمة محفوفة بالمخاطر.

يشير الباحث بلال صعب، المسؤول السابق بالبنتاجون والزميل البارز في معهد "تشاتام هاوس"، إلى خطورة "سوء التقدير الهائل" في التعامل مع التوازنات الدقيقة في لبنان والمنطقة، موضحًا أن أي فرض أمني قسري أو تدخل خارجي مفرط سيقود إلى "عواقب كارثية" تتجاوز قدرة المؤسسات الهشة على احتوائها.

إذ يتطلب هذا إنجاز خطوة استراتيجية كحصر السلاح توافقًا وطنيًا يحمي السلم الأهلي اللبناني، ويتجنب الانزلاق السريع نحو صراعات داخلية طاحنة.

وهو ما يفسر الحزم الذي أبداه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في الأول من مارس الماضي، حين اتخذ قرارًا غير مسبوق بـ "الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة"، مشددًا على ضرورة حصر هذا السلاح بيد المؤسسات الشرعية وقوى الدولة الذاتية المتمثلة في الجيش اللبناني حصرًا، لضمان عدم جر لبنان إلى "مغامرة أو حرب جديدة".

لذلك، يحاول المفاوض اللبناني الرسمي المناورة بذكاء في مساحة ضيقة للغاية، محتكمًا إلى الدعم الدبلوماسي الدولي لتمكين الجيش اللبناني من استكمال المرحلتين الأولى والثانية من خطته لتفكيك البنية العسكرية جنوب وشمال نهر الليطاني.

وتسعى بيروت من خلال هذا الحزم المدعوم دوليًا إلى تجنب تقديم تعهدات أمنية أحادية لإسرائيل، مانعةً إياها من الحصول على "هامش حركة ميداني" داخل الأراضي اللبنانية، وهي المناورة التي تهدف لحماية التركيبة السياسية التوافقية ومنع انهيار مؤسسات الدولة التي بالكاد تتماسك أمام العواصف المتتالية.

ما يعنيه اختبار الأيام العشرة؟

تنقضي ساعات هذه الهدنة الأمريكية المؤقتة المفروضة على إسرائيل، وهي تحمل في طياتها اختبارًا قاسيًا لمدى قدرة الدبلوماسية الدولية على ترويض آلة الحرب وإنهاء حالة الاستنزاف المتبادل المفتوحة على كل الاحتمالات.

ولا تقتصر المعضلة الآن على مراقبة الخروقات الميدانية العابرة، بل تمتد إلى القدرة على تفكيك العقد المستعصية التي تكبل الدولة اللبنانية، وتمنعها من فرض سيادتها الكاملة في ظل استقطاب داخلي حاد وانهيار مؤسسي واقتصادي خانق.

إذ تؤكد المعطيات الاستراتيجية أن الاعتماد الحصري على تدمير البنية التحتية والمقاربات الأمنية الأحادية، بمعزل عن مسار سياسي يعالج الجذور العميقة للأزمة، لن ينتج سوى فواصل زمنية هشة وحاضنة شعبية غاضبة تؤسس لجولات قتال أكثر شراسة في المستقبل.

واليوم، يقف الشرق الأوسط فوق أنقاض الليطاني، منتظرًا حسم الوجهة؛ فإما تحويل هذا الركام إلى حجر أساس لتسوية تاريخية تحمي سيادة الدول، أو تبديد النافذة الزمنية الضيقة والانزلاق مجددًا نحو صراع عبثي يحرق ما تبقى من استقرار إقليمي.