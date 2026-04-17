تبدأ الثلاثاء.. "المعاهد الأزهرية" تستعد لامتحانات النقل الإعدادي والثانوي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

05:00 ص 17/04/2026

قطاع المعاهد الأزهرية

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية، الاستعداد لامتحانات نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية، والتي تنطلق الثلاثاء المقبل الـ21 من أبريل الجاري.

وأصدر الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة اللجان عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان والاكتفاء بالأدوات الشخصية التي تعينهم على حل الامتحانات.

وتم التأكيد على الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لتجهيز اللجان قبل بدء الامتحانات، وتأمين مراكز توزيع الأسئلة، مع التشديد على ضرورة تسليمها داخل اللجان إلى شيخ المعهد ووكيله، وتنظيم العمل داخل الكنترولات الفرعية بالمعاهد، ومتابعة تنفيذ خطة عمل الموجهين بالإدارات التعليمية لتغطية جميع لجان المنطقة.

مواعيد امتحانات النقل الابتدائي

من المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم الاثنين، الرابع من مايو المقبل، على أن تعقد للشهادتين الابتدائية والإعدادية، يوم الأربعاء 13 من الشهر نفسه.

وتعقد امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، في السادس من يونيو المقبل، بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

