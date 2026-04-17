يُعد الصداع النصفي أو Migraine من أكثر الاضطرابات العصبية شيوعًا، ويتميز بنوبات متكررة من الألم قد تستمر لساعات أو أيام، وغالبًا ما تكون مصحوبة بأعراض مثل الغثيان والحساسية للضوء والصوت.

ووفقًا لتقارير طبية منشورة على مواقع أجنبية متخصصة مثل Healthline، فإن تكرار الصداع النصفي يرتبط بعدة أسباب وعوامل محفزة.

ما الأسباب الشائعة للصداع النصفي المستمر؟

تشير الدراسات إلى أن السبب الدقيق غير معروف بشكل كامل، لكن هناك عوامل تلعب دورًا رئيسيًا، أبرزها:

التغيرات الهرمونية

تؤثر التقلبات في هرمون الإستروجين بشكل مباشر، خاصة لدى النساء، ما يؤدي إلى زيادة نوبات الصداع النصفي قبل أو أثناء الدورة الشهرية.

التوتر والضغط النفسي

الإجهاد المستمر يعد من أبرز المحفزات، حيث يؤدي إلى تغيّرات في كيمياء الدماغ تزيد من احتمالية حدوث النوبات.

اضطرابات النوم

قلة النوم أو زيادته بشكل غير منتظم قد تحفّز الصداع، إذ يحتاج الدماغ إلى نمط نوم ثابت للحفاظ على توازنه.

النظام الغذائي

بعض الأطعمة والمشروبات مثل الكافيين، الشوكولاتة، والأطعمة المصنعة قد تكون محفزًا مباشرًا للنوبات لدى البعض.

الجفاف وقلة شرب الماء

نقص السوائل في الجسم يمكن أن يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، ما يساهم في حدوث الصداع.

العوامل البيئية

الإضاءة القوية، الضوضاء، والروائح النفاذة قد تؤدي إلى تحفيز نوبات الصداع النصفي بشكل متكرر.

متى يصبح الصداع النصفي خطيرًا؟

إذا تكرر الصداع لأكثر من 15 يومًا في الشهر، فقد يُصنّف على أنه صداع نصفي مزمن، وهو ما يستدعي استشارة طبية عاجلة لتحديد العلاج المناسب.

كيف يمكن تقليل النوبات؟

ينصح الأطباء باتباع نمط حياة صحي يشمل تنظيم النوم، تقليل التوتر، شرب كميات كافية من الماء، وتجنب المحفزات الغذائية، إلى جانب استشارة الطبيب لوصف العلاج المناسب.

