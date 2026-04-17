عشاء تحول إلى مأساة.. تفاصيل تسمم 19 عاملًا داخل مزرعة عنب بالمنيا

كتب : جمال محمد

02:21 ص 17/04/2026

إسعاف

انتهى يوم عمل شاق لـ 19 عاملًا زراعيًا داخل إحدى مزارع العنب بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا بنهاية قاسية، إثر تعرضهم لاشتباه في تسمم غذائي حاد عقب تناولهم وجبة العشاء المشتركة، مما استدعى نقلهم الفوري لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ التسمم

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا عاجلًا يفيد باستقبال مستشفى سمالوط لعدد كبير من العمال المصابين بحالة إعياء شديدة وأعراض تتطابق مع اشتباه التسمم الغذائي.

أسماء المصابين

أسفرت التحريات الأمنية الميدانية عن تحديد هوية العمال المصابين الذين تفاوتت أعمارهم، وضمت القائمة كلًا من محمد علي، ومحمد ربيع، وهشام مصطفى، وعلي نعوم، ويوسف زين، والطفل أحمد سعيد البالغ من العمر 13 عامًا.

تفاوت الأعمار

كما شملت الإصابات شبابًا وكبارًا، حيث استقبل المستشفى حسين تامر، وحسين عطا الله، وسعيد أحمد، وطه سعيد، ومحمود حمادة، وإسماعيل سيد، وحسين حمادة، ومحمود محمد، ومختار تامر، ومصطفى علي، ومحمد علي، وأحمد سيد، وأحمد طاهر.

تدخل طبي وقانوني

سارعت الطواقم الطبية في مستشفى سمالوط بتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، بينما تولت الأجهزة الأمنية تحرير محضر رسمي بالواقعة لإحالته إلى النيابة العامة، لتباشر تحقيقاتها للوقوف على أسباب التسمم وملابسات الحادث.

تسمم مزرعة عنب المنيا

