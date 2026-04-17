كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء التقييم المبدئي لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2026، وذلك في إطار خطة متابعة مستوى الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.

ضوابط التقييم وفق القرار الوزاري

أكدت المديريات والإدارات التعليمية، أن أعمال التقييم للفصل الدراسي الثاني تتم وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024، والذي ينظم نظام الدراسة والتقييم لهذه المرحلة.

وينص القرار، في مادته الرابعة، على أن تقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي يعتمد على قياس مستوى الأداء والسلوك، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

تنوع أدوات التقييم

أوضحت الجهات التعليمية، أن التقييم يتم من خلال مجموعة من الأنشطة والمهام المتنوعة، تشمل الاختبارات التحريرية، والتقييمات الشفهية، إلى جانب الأنشطة المهارية، بما يتيح قياس قدرات التلميذ بشكل شامل.

مواعيد وآلية تنفيذ التقييمات

بيّنت المديريات أنه يتم عقد التقييمات التحريرية الفردية، سواء المبدئية أو النهائية، خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي، مع استمرار اليوم الدراسي بشكل طبيعي لاستكمال باقي الأنشطة الخاصة بالتقييمات الشفهية والمهارية.

نظام الدرجات وإعلان النتائج

أشارت إلى أن التقييمات التحريرية تُصحح من إجمالي 20 درجة، على أن يتم تسجيل النتيجة بنظام (اجتاز / لم يجتز)، مع ضرورة إبلاغ أولياء الأمور بمستوى أبنائهم، بما يعزز التعاون بين المدرسة والأسرة في متابعة تقدم التلاميذ.

