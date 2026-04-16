يتجه عدد من الأشخاص إلى استبدال الوجبات التقليدية بمشروبات غذائية جاهزة أو مخفوقات سريعة التحضير، باعتبارها وسيلة سهلة لتوفير الوقت أو دعم خطط إنقاص الوزن.

هذا الاتجاه، رغم انتشاره، يطرح تساؤلات مهمة حول قدرته على تلبية احتياجات الجسم اليومية من العناصر الغذائية الأساسية، خاصة مع نمط الحياة السريع الذي يدفع البعض للبحث عن حلول بديلة للغذاء الكامل.

وبحسب موقع Healthline، فإن مشروبات الوجبات البديلة قد توفر نسبًا مناسبة من البروتين والفيتامينات والمعادن، لكنها غالبًا لا تعوض بشكل كامل القيمة الغذائية الموجودة في الأطعمة الطبيعية، خصوصًا من حيث الألياف والمركبات النباتية المفيدة.

هذه العناصر تلعب دورًا مهمًا في تحسين الهضم، وتعزيز الشعور بالشبع، ودعم صحة القلب، وهو ما قد لا يتحقق بنفس الكفاءة عند الاعتماد على السوائل فقط.

ويرى خبراء تغذية أن الاعتماد الكامل على هذه المشروبات لفترات طويلة قد يؤدي إلى نقص تدريجي في بعض العناصر الغذائية، فضلًا عن تأثيره على عادات الأكل الطبيعية، مثل المضغ والشعور الحقيقي بالامتلاء.

كما أن بعض المنتجات قد تحتوي على سكريات مضافة أو مكونات صناعية، ما يقلل من فوائدها الصحية إذا لم يتم اختيارها بعناية.

في المقابل، يمكن أن تكون هذه المشروبات خيارًا عمليًا في ظروف معينة، مثل ضيق الوقت أو بعد التمارين الرياضية، أو ضمن برامج غذائية محددة وتحت إشراف متخصص. لكنها تظل مكملًا للنظام الغذائي وليست بديلًا دائمًا.

ويؤكد المختصون أن الحل الأمثل يكمن في تحقيق التوازن، من خلال الاعتماد على الأطعمة الطبيعية المتنوعة، مع استخدام المشروبات الصحية كعامل مساعد عند الحاجة، لضمان حصول الجسم على كافة احتياجاته دون الإخلال بصحته على المدى الطويل.

