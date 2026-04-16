تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة أنثوية راقية تجمع بين البساطة والجاذبية، وجاء ذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

حيث اختارت فستانًا أبيض ضيقًا بنقشة البولكا دوت السوداء، أبرز انحناءات قوامها بأسلوب أنيق وناعم.

وجاء التصميم بحمالات رفيعة وقصة قلب عند الصدر، مع ذيل مزيّن بكشكشة خفيفة أضفت لمسة حيوية على الإطلالة.

وأكملت اللوك بحذاء أسود مدبب وحقيبة صغيرة، مع أقراط حمراء لافتة منحت الإطلالة لمسة جريئة ومتوازنة.

ما دلالة فستان البولكا دوت في عالم الموضة؟

بحسب موقع "Vogue" نقشة البولكا دوت تُعد من الكلاسيكيات الخالدة في عالم الأزياء، فهي ترمز إلى الأنوثة والمرح، وتمنح الإطلالة طابعًا حيويًا يجمع بين الجرأة والرقي في الوقت نفسه.

لماذا يُعتبر اللون الأبيض خيارًا مثاليًا؟

اللون الأبيض يعكس النقاء والبساطة، كما يمنح إحساسًا بالانتعاش والفخامة، خاصة عند تنسيقه مع تفاصيل سوداء تعزز التباين الأنيق.

كيف أضافت الإكسسوارات لمسة مميزة؟

اختيار الأقراط الحمراء أضفى جرأة لونية جذابة، بينما جاءت الحقيبة السوداء لتكمل التناغم، مما خلق توازنًا مثاليًا بين الكلاسيكية والعصرية.

ما سر نجاح هذه الإطلالة؟

الاعتماد على تصميم بسيط بنقشة مميزة، مع تنسيق ألوان متوازن، جعل الإطلالة أنيقة دون مبالغة، وهو ما يعكس ذوقًا عصريًا راقيًا.

