تعد النزلة المعوية من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، خاصة مع تغير الفصول أو تناول أطعمة ملوثة.

وتحدث غالبا نتيجة عدوى فيروسية أو بكتيرية تؤثر على الجهاز الهضمي، مسببة أعراضا تتراوح بين الخفيفة والشديدة.

ووفقا موقع Healthline، فإن التعرف المبكر على الأعراض يساعد في تجنب المضاعفات والحصول على العلاج المناسب في الوقت الصحيح.

ما هي النزلة المعوية؟



النزلة المعوية هي التهاب يصيب المعدة والأمعاء، ويعرف طبيا باسم التهاب المعدة والأمعاء وغالبا ما يكون سببه فيروس، مثل نوروفيروس، أو بكتيريا نتيجة طعام أو ماء ملوث.

ما العلامات التي لا يجب تجاهلها؟



هل الإسهال المستمر مؤشر خطر؟



يعد الإسهال من أبرز أعراض النزلة المعوية، لكن استمراره لأكثر من يومين أو زيادته بشكل ملحوظ قد يشير إلى حالة تحتاج تدخلا طبيا، خاصة إذا صاحبه جفاف.

متى يصبح القيء مقلقا؟



القيء المتكرر قد يؤدي إلى فقدان السوائل بسرعة، وإذا استمر لفترة طويلة أو منعك من الاحتفاظ بالسوائل، فقد يزيد خطر الإصابة بالجفاف.

هل آلام البطن الشديدة طبيعية؟



التقلصات الخفيفة شائعة، لكن الألم الشديد أو المستمر قد يكون علامة على التهاب حاد أو مشكلة أخرى في الجهاز الهضمي.

ماذا يعني ارتفاع درجة الحرارة؟



الحمى تشير إلى أن الجسم يحارب عدوى، لكن ارتفاعها بشكل ملحوظ أو استمرارها لفترة طويلة يستدعي الانتباه.

هل الجفاف من أخطر المضاعفات؟



الجفاف من أخطر ما قد ينتج عن النزلة المعوية، وتشمل علاماته: جفاف الفم، قلة التبول، الدوخة، والإرهاق الشديد.

هل وجود دم في البراز أمر خطير؟



ظهور دم في البراز ليس عرضا طبيعيا، وقد يدل على عدوى بكتيرية أو التهاب شديد يتطلب مراجعة الطبيب فورا.

متى يكون التعب الشديد مؤشرا مقلقا؟



الإرهاق الشديد أو الضعف العام قد يكون نتيجة فقدان السوائل والعناصر الغذائية، لكنه قد يشير أيضا إلى تدهور الحالة.

كيف تتعامل مع النزلة المعوية في المنزل؟



احرص على شرب كميات كافية من الماء والسوائل

تناول أطعمة خفيفة سهلة الهضم

تجنب الأطعمة الدهنية والحارة

الحصول على قسط كاف من الراحة



متى يجب زيارة الطبيب؟



ينصح الخبراء بضرورة استشارة الطبيب في الحالات التالية:

استمرار الأعراض لأكثر من يومين.

ظهور علامات الجفاف.

ارتفاع الحرارة بشكل كبير.

وجود دم في البراز.

