يعاني كثيرون من الشعور بالنعاس طوال اليوم رغم الحصول على ساعات نوم كافية، وهو ما قد يكون مؤشرًا على مشكلة صحية تحتاج إلى الانتباه.

ويُعرف ذلك طبيًا بـالنعاس المفرط أثناء النهار، وقد يكون له أسباب متعددة تتراوح بين العادات اليومية والأمراض المزمنة.

ما المقصود بالنعاس المستمر؟

النعاس المستمر هو شعور دائم بالرغبة في النوم خلال النهار، حتى بعد نوم ليلي يبدو كافيًا، وقد يؤثر على التركيز والأداء اليومي.

أبرز أسباب النعاس المستمر

1- قلة جودة النوم

ليس المهم عدد ساعات النوم فقط، بل جودته. الاستيقاظ المتكرر أو النوم غير العميق قد يجعلك تشعر بالإرهاق طوال اليوم.

2- اضطرابات النوم

مثل Sleep Apnea، الذي يسبب انقطاع التنفس بشكل متكرر أثناء النوم، ما يؤدي إلى نوم غير مريح ونعاس مستمر.

3- الأرق المزمن

صعوبة النوم أو الاستمرار فيه تؤدي إلى إرهاق دائم وشعور بالنعاس خلال النهار.

4- نقص بعض العناصر الغذائية

مثل نقص الحديد أو فيتامين B12، ما قد يؤدي إلى ضعف الطاقة والشعور بالخمول.

5- التوتر والضغط النفسي

الضغوط اليومية تؤثر بشكل مباشر على جودة النوم، ما ينعكس على النشاط خلال اليوم.

6- الاكتئاب

يُعد Depression من أبرز الأسباب النفسية للنعاس المستمر، حيث يؤثر على نمط النوم والطاقة.

7- بعض الأدوية

مثل مضادات الحساسية أو المهدئات، التي قد تسبب النعاس كأثر جانبي.

8- أمراض مزمنة

مثل مشاكل الغدة الدرقية أو السكري، والتي قد تؤثر على مستويات الطاقة في الجسم.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا استمر الشعور بالنعاس لفترة طويلة، أو صاحبه أعراض مثل الشخير الشديد، أو الصداع الصباحي، أو ضعف التركيز، فمن الضروري استشارة الطبيب لتحديد السبب.

نصائح للتغلب على النعاس

الالتزام بمواعيد نوم منتظمة

تقليل الكافيين قبل النوم

ممارسة الرياضة بانتظام

تجنب استخدام الهاتف قبل النوم.

