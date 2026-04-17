أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، أماكن مكاتب الاشتراكات المتاحة بمحطات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، لتيسير حصول المواطنين على الاشتراكات بمختلف أنواعها.

أماكن مكاتب الاشتراكات

- الخط الأول (حلوان – المرج الجديدة):

(حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، أحمد عرابي، الشهداء (1)، منشية الصدر، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة).

- الخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب):

(كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء (2)، العتبة (2)، الأوبرا، الدقي، جامعة القاهرة، أم المصريين، المنيب).

- الخط الثالث (عدلي منصور – جامعة القاهرة):

(عدلي منصور، النزهة، هليوبوليس، كلية البنات، العباسية، عبده باشا، العتبة، جمال عبد الناصر، صفاء حجازي، إمبابة، القومية، وادي النيل، جامعة الدول، جامعة القاهرة).

مواعيد عمل مكاتب اشتراكات المترو

تعمل مكاتب الاشتراكات يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى 8 مساءً طوال أيام الأسبوع، كما تستمر عمليات بيع التذاكر على مدار ساعات التشغيل اليومية.

