وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة مباشرة إلى "حزب الله"، طالبه فيها بضرورة الالتزام بالهدوء والتصرف الإيجابي خلال الفترة الحالية التي تشهد مساعي حثيثة للتهدئة.

فرصة عظيمة

اعتبر "ترامب"، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أن التزام الحزب بمسار التهدئة سيمثل "لحظة عظيمة" بالنسبة لهم، مشددًا على ضرورة إنهاء حقبة الدماء وإيقاف آلة القتل بشكل فوري.

سلام نهائي

واختتم الرئيس الأمريكي رسالته بتأكيد حاسم على حتمية إرساء السلام أخيرًا، قائلًا: "يجب أن نحظى بالسلام أخيرًا! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

تأتي هذه التصريحات في ظل حراك دبلوماسي أمريكي مكثف لمحاولة تثبيت هدنة مؤقتة في لبنان، وسط ضغوط متزايدة لإنهاء الأعمال العدائية المتبادلة وتجنب انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية واسعة النطاق.