كشف حسن شحاتة أسطورة الزمالك والمدير الفني السابق لـ منتخب مصر، كواليس أزمته الشهيرة مع أحمد حسام ميدو لاعب الفراعنة الأسبق، خلال نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2006 أمام منتخب السنغال.

تفاصيل أزمة حسن شحاتة وأحمد حسام ميدو في كأس الأمم الأفريقية 2006

وقال شحاتة في تصريحات عبر برنامج "اللعيب": "الحقيقة إن أنا مكنتش عملت حاجة غريبة ولا غلط بالعكس كان قرار طبيعي جداً، كنت في الدقيقة 80 وحسيت إن لازم أنشط الهجوم فقررت الدفع بـ عمرو زكي ومش بقول إن ميدو كان وحش، لكن كان الهدف تنشيط الخط الأمامي واللاعب فعلاً بعد دقيقة واحدة سجل هدف".

وأضاف مدرب الفراعنة السابق: "الحاجات دي أحياناً بتبقى توفيق من ربنا، زي ما الفنان مكي أحمد مكي بيعمل إسقاطات عليها في الكوميديا لكن في النهاية النية كانت واضحة مفيش أي قصد للإساءة لميدو أو غيره، ولا كنت متوقع إن الأمور تتاخد بشكل سلبي".

وتابع حديثه: وبعدين لما حصلت الأزمة، ميدو وأنا اتصالحنا تاني يوم مباشرة، وكان طبيعي جداً لأن العلاقة بينا كانت كويسة".

صلاح حسن شحاتة وميدو 2006

وعن تفاصيل الصلح بينهما قال:"وقتها كان فيه كلام إن ميدو مش موجود معانا وبعدها طلبنا إنه يكمل مع المنتخب في المعسكر، لكن يكون بعيد عن المشاركة على دكة البدلاء وده كان قرار فني تنظيمي وقتها وتم التعامل معاه بشكل طبيعي".

موقف مشابه عام 2019

وأكمل شحاتة:"وبرجع أقول إن القرار الصح في الوقت الصح هو اللي بيصنع النتيجة، وفي 2019 حصل موقف مشابه وكان فيه تجاوز واللاعبين وقتها طالبوا باستمراره وشارك بعد كده بشكل طبيعي".

وأتم قائلاً:"وفي النهاية، أمثلة كتير بتأكد إن القرارات الحاسمة في التوقيت المناسب هي اللي بتفرق في شكل الفريق وبتصنع البطولات".

اقرأ أيضًا:

أسباب فشل تأهل منتخب مصر لـ أمم أفريقيا 3 سنوات.. حسن شحاتة يجيب

قبل كأس العالم 2026.. أبرز المعلومات عن أول حكم مصري شارك في المونديال



