ما أسباب تعب العضلات بشكل مفاجئ؟ إليك الإجابة

كتب : نرمين ضيف الله

02:00 ص 17/04/2026

يُعد الشعور بتعب العضلات بشكل مفاجئ من الأعراض الشائعة التي قد يواجهها الكثيرون، ويتراوح بين إجهاد بسيط إلى مؤشر على مشكلة صحية تحتاج إلى متابعة.

وبحسب ما نشره موقع Healthline، فإن الأسباب متعددة وتختلف حسب نمط الحياة والحالة الصحية.

ما المقصود بتعب العضلات؟

يشير تعب العضلات إلى الإحساس بالضعف أو الإرهاق أو الألم في العضلات، وقد يظهر فجأة دون مجهود واضح، أو بعد نشاط بسيط، ويصاحبه أحيانًا شد عضلي أو صعوبة في الحركة.

ما أبرز الأسباب الشائعة؟

1- الإجهاد البدني المفاجئ

ممارسة نشاط بدني غير معتاد أو زيادة شدة التمارين بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى إرهاق العضلات والشعور بالتعب.

2- الجفاف ونقص السوائل

فقدان الجسم للسوائل يؤثر على كفاءة العضلات، ما يسبب ضعفًا وتعبًا سريعًا.

3- نقص الفيتامينات والمعادن

نقص عناصر مثل المغنيسيوم أو البوتاسيوم أو فيتامين د قد يؤدي إلى ضعف العضلات وتشنجات مفاجئة.

4- قلة النوم

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يؤثر على تعافي العضلات ويزيد الشعور بالإرهاق.

5- التوتر والضغط النفسي

الضغط النفسي قد ينعكس على الجسم في صورة تعب عضلي، خاصة في الرقبة والكتفين.

6- العدوى الفيروسية

بعض الفيروسات مثل الإنفلونزا قد تسبب آلامًا عامة في الجسم وتعبًا في العضلات.

7- أمراض مزمنة محتملة

في بعض الحالات، قد يكون تعب العضلات علامة على حالات صحية مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو فقر الدم، والتي تتطلب تشخيصًا طبيًا.

متى يجب القلق؟

ينصح الخبراء بضرورة استشارة الطبيب إذا استمر تعب العضلات لفترة طويلة، أو كان مصحوبًا بأعراض مثل ضعف شديد، تورم، أو فقدان القدرة على الحركة.

نصائح للوقاية والتخفيف

شرب كميات كافية من الماء
الحصول على نوم منتظم
تناول غذاء متوازن غني بالفيتامينات
ممارسة الرياضة بشكل تدريجي
تقليل التوتر

