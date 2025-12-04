5 خطوات بسيطة.. طريقة سهلة للكشف عن احتمالية إصابتك بسرطان الكبد

ابتكر باحثون في جامعة تايوان الوطنية نظاماً جديداً، عُرف باسم SAFE، لتحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الكبد قبل سنوات من تطور المرض، معتمدين على بيانات بسيطة وروتينية، نقلا عن gazeta.ru.

ووفقاً للبحث المنشور في مجلة Clinical and Molecular Hepatology، يقوم نظام SAFE بالتنبؤ بالخطر بناءً على أربعة عوامل رئيسية هي، العمر، الوزن، تاريخ الإصابة بـالسكري، ونتائج فحوصات الدم الروتينية (خاصة إنزيمات الكبد، الصفائح الدموية، و الجلوبيولينات).

زيادة الخطر:

أظهرت الدراسة، التي شملت بيانات 13 ألف شخص، أن المرضى الذين تتجاوز قيمة SAFE لديهم 100 يزداد لديهم خطر الإصابة بسرطان الكبد بمقدار 7.5 مرات.

أثبتت هذه الدالة التنبؤية فعاليتها في تحديد المخاطر لمرضى التهاب الكبد والمرض الكحولي، كما أنها توفر إرشادات واضحة لمتابعة المصابين بالكبد الدهني، وهي فئة لم يكن لديها توصيات متابعة محددة سابقاً.

يأمل الخبراء في أن يصبح نظام SAFE قريباً جزءاً من الممارسة السريرية، حيث سيمكن الأطباء من تحديد الفئة التي يجب أن تخضع لفحوصات دورية منتظمة، وبالتالي تعزيز الكشف المبكر عن التغيرات الخطيرة في الكبد.



