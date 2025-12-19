عبد المنعم سعيد: بيان الدفاع المشترك مع السودان رسالة ردع

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن البيان المصري بشأن اتفاقية الدفاع المشترك مع السودان يعكس موقفًا حاسمًا يؤكد رفض مصر الوقوف مكتوفة الأيدي أمام التطورات الخطيرة في السودان.

وقال "سعيد"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الأوضاع الإنسانية والأمنية في السودان وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التدهور، مضيفًا أنها تفوق بعض الصراعات الإقليمية في القسوة والبشاعة.

وأوضح أن الأمن المائي يمثل مصلحة استراتيجية مشتركة بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أن استقرار السودان مرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي المصري.

وتابع المفكر السياسي، أن البيان يرسل رسالة ردع واضحة بأن مصر لن تتهاون في حماية مصالحها الاستراتيجية، مؤكدًا أن ذلك يشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية.

اقرأ أيضًا:

مصر ترسم خطوطًا حمراء في السودان.. وخبراء يعلقون: لا مساس بهذه الأمور

ضياء رشوان: بعض الأطراف الإسرائيلية تحاول تسييس صفقة الغاز