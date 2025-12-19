إعلان

عبد المنعم سعيد: بيان الدفاع المشترك مع السودان رسالة ردع

كتب : حسن مرسي

12:28 ص 19/12/2025

الدكتور عبد المنعم السعيد

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن البيان المصري بشأن اتفاقية الدفاع المشترك مع السودان يعكس موقفًا حاسمًا يؤكد رفض مصر الوقوف مكتوفة الأيدي أمام التطورات الخطيرة في السودان.

وقال "سعيد"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الأوضاع الإنسانية والأمنية في السودان وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التدهور، مضيفًا أنها تفوق بعض الصراعات الإقليمية في القسوة والبشاعة.

وأوضح أن الأمن المائي يمثل مصلحة استراتيجية مشتركة بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أن استقرار السودان مرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي المصري.

وتابع المفكر السياسي، أن البيان يرسل رسالة ردع واضحة بأن مصر لن تتهاون في حماية مصالحها الاستراتيجية، مؤكدًا أن ذلك يشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية.

