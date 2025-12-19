السباح وليد فؤاد: الإهمال والفساد وراء حادث وفاة الشاب يوسف

قال السباح وليد فؤاد، بطل العالم في سباحة المياه المفتوحة، إن وفاة السباح الشاب يوسف محمد ليست حادثة منفردة بل نتيجة تراكم سنوات من الإهمال والفساد في المنظومة.

وأضاف "فؤاد"، في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" على قناة "النهار": حوادث مميتة تكررت في بطولات محلية بسبب غياب أجهزة إنعاش أو إرسال سباحين لا يجيدون السباحة، مضيفًا أن التضامن الاستثنائي هذه المرة جاء من تراكم الإهمال.

وأوضح "فؤاد"، أن مقاطعة اللعبة التي أقدم عليها السباحون تضحية جسيمة، مشيرًا إلى أن الرياضي يتدرب كل يوم ليصل إلى البطولة ثم يقرر التوقف حتى يعود الحق.

وتابع وليد فؤاد: هذه الخطوة الجريئة شجعت السباحين الأصغر سنًا على المطالبة بحقوقهم بعد سنوات من الصمت، مؤكدًا أن ظهور رموز كبار في الحديث علناً أعطى دفعة قوية.

وأكد أن إجراءات عالمية صارمة كان يجب تطبيقها لمنع المأساة، مشددًا على أن سوء صيانة المسبح ونقص الكلور أعاقا الرؤية تحت الماء وعقدا عملية الإنقاذ.

اقرأ أيضًا:

مصر ترسم خطوطًا حمراء في السودان.. وخبراء يعلقون: لا مساس بهذه الأمور

ضياء رشوان: بعض الأطراف الإسرائيلية تحاول تسييس صفقة الغاز