كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن حقيقة تغيير اسم المتحف المصري بالتحرير بعد قيامه بعملية تطوير.

وأكد فتحي، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه لن يتم تغيير اسم المتحف المصري بالتحرير بعد تطويره.

وأوضح أن تطوير المتحف سيستغرق وقتًا، حيث سيتم تعديل العديد من العناصر داخل المتحف خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم تغيير القصة وسيناريو العرض، قائلًا: "سيكون هناك 3 قصص مختلفة بشكل جيد، وكنا منذ زمن نعلم ماذا سنفعل، وعندما طرحت فكرة إنشاء مركز أبحاث قلت إنها فكرة جيدة لأني لا أغلق الباب أمام أي شخص يفكر، وأي شخص يقدم فكرة نقوم بتقييمها ونحن نعلم ماذا نريد، وإذا قدم أحدهم فكرة أفضل سنستمع إليها ونعمل على تطويرها".

وبين أن المتحف المصري بالتحرير تأثر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير بنسبة تتجاوز 40%، خاصة بعد نقل كنوز الملك توت عنخ آمون، لكنه أكد أن التغيير في العرض المتحفي سيغير هذا الوضع.

وتابع: "المتحف القومي للحضارة المصرية لم يتأثر بشكل كبير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، ومن الطبيعي أن يكون هناك زخم كبير بعد افتتاحه وتوجه الأنظار إليه".