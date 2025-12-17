غلق لجان الاقتراع بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

كتب- محمود الشوربجي وأحمد عادل:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجان الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع انتهاء اليوم الأول من التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

ويبلغ عدد المقاعد في جولة الإعادة نحو 101 مقعد، فيما يبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية 4494 لجنة بداخل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتي تُجرى بها جولة الإعادة: القاهرة (7 دوائر) والقليوبية (5 دوائر) والدقهلية (10 دوائر) والمنوفية (6 دوائر) والغربية (7 دوائر) وكفر الشيخ (4 دوائر) والشرقية (8 دوائر) ودمياط (دائرة واحدة) وبورسعيد (دائرة واحدة) والإسماعيلية (3 دوائر) والسويس (دائرة واحدة) وشمال سيناء (دائرة واحدة) وجنوب سيناء (دائرة واحدة).

