الدماغ عالم كامل من الأسرار؛ عضو مذهل يدير كل ما نفعله ونشعر به، ومع ذلك لا يزال لغزا كبيرا أمام العلماء.

في التقرير التالية أغرب 10 حقائق عن الدماغ البشري وفقا لموقعي "medium" و"healthbeat".

1- الدماغ قادر على التغير طوال الحياة

لم يعد الدماغ عضوا ثابتا لا يتبدل، إذ أثبتت الدراسات الحديثة مفهوم "اللدونة العصبية" التي تجعل الدماغ قادرا على إعادة بناء وصلاته العصبية وتشكيل مسارات جديدة، هذه القدرة تفسر كيف نتعلم مهارات جديدة، وكيف نتعافى من إصابات معينة، أو حتى نغير طرق تفكيرنا.

2- الدماغ في حركة دائمة

حتى عندما يبدو الإنسان ساكنا، لا يتوقف دماغه عن العمل فالتواصل بين الخلايا العصبية يجري باستمرار عبر إشارات كهربائية تشكل موسيقى معقدة تنسق الوعي والسلوك وكل تفاصيل حياتنا.

3- عالم الأحلام

عند النوم، ينتقل الدماغ إلى عالم آخر حيث تتشكل الأحلام، ورغم الجهود العلمية، لا يزال الغرض من الأحلام وآلية حدوثها لغزا كبيرا ما نعرفه فقط أن العقل الباطن يلعب دور البطولة في نسج هذه القصص الليلية الغريبة.

4- شهية لا تُشبع للطاقة

على الرغم من حجمه الصغير نسبياً، يستهلك الدماغ حوالي 20% من طاقة الجسم، وهذا الاستهلاك الكبير يؤكد أهمية الغذاء الصحي والمتوازن لدعم الذاكرة والتركيز والوظائف الإدراكية.

5- الخلايا العصبية المرآتية

توجد في الدماغ خلايا فريدة تسمى "الخلايا المرآتية"، تنشط عندما نشاهد شخصا آخر يقوم بفعل ما، فتجعلنا نتفهم مشاعره ونشعر بما يشعر به.

6- البوصلة الداخلية

يمتلك الدماغ آلية ملاحة مذهلة تُعرف بالحُصين وهو الجزء المسؤول عن الذاكرة المكانية، بفضله نتذكر الطرق، ونعرف الاتجاهات، ونستطيع تكوين خرائط عقلية للأماكن.

7- سرعة فائقة في نقل المعلومات

التواصل بين الخلايا العصبية يحدث بسرعة هائلة، حيث تنتقل الإشارات داخل الدماغ في أجزاء من الثانية، هذه السرعة هي ما يمكننا من التفكير فوراً، واتخاذ القرارات، والتفاعل مع المواقف بشكل لحظي.

8- الدماغ الأيسر والدماغ الأيمن

تقول بعض الخرافات إن الدماغ الأيسر مسؤول عن المنطق، واليمن مسؤول عن الإبداع، لكن الحقيقة أن الجانبين يعملان معاً بتناغم كامل، بينما كل نصف مسؤول عن وظائف معينة، لكنهما يكملان بعضهما باستمرار ولا يعملان بشكل منفصل.

9- الذاكرة ليست مثالية كما نظن

رغم قدرة الدماغ على الاحتفاظ بكم هائل من المعلومات، فإن الذاكرة عرضة للخطأ والتشويه، وتتأثر الذكريات بالعواطف، والإيحاء، وحتى بالوقت، ما يجعلها في كثير من الأحيان أقل دقة مما نتوقّع.

10- التعلم المستمر

التعلم المستمر، واكتساب مهارات جديدة، يساعدان على تعزيز ما يسمى الاحتياطي المعرفي وهو قدرة الدماغ على مواجهة التراجع العقلي مع التقدم في العمر.