يسرا ومحمود سعد.. 20 صورة لـ نجوم الفن والإعلام في عزاء شقيقة عادل إمام

كتب : معتز عباس

08:53 م 17/12/2025
    رامي إمام وعادل إمام في عزاء شقيقة عادل إمام (2)
    رامي إمام وعادل إمام في عزاء شقيقة عادل إمام (1)
    ريهام عبدالغفور تصل عزاء شقيقة الزعيم عادل امام
    رامي إمام وعادل إمام في عزاء شقيقة عادل إمام (3)
    ريهام عبدالغفور تقدم واجب العزاء
    خالد زكي يقدم واجب العزاء في شقيقة عادل إمام
    لبلبة تصل عزاء شقيقة الزعيم عادل امام
    لبلبة تصل عزاء شقيقة الزعيم
    لبلبة تقدم واجب العزاء في شقيقة عادل إمام
    عمر مصطفى متولي يستقبل المعزين في وفاة والدته
    عمرو يوسف يقدم واجب العزاء في شقيقة عادل إمام
    محمود سعد يقدم واجب العزاء
    مراسم عزاء شقيقة عادل إمام (1)
    محمد إمام يستقبل المعزين
    محمود سعد تصل عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام
    نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام
    مراسم عزاء شقيقة عادل إمام (2)
    مراسم عزاء شقيقة عادل إمام (3)
    يسرا تقدم واجب العزاء في شقيقة عادل إمام

أقيم مساء اليوم الأربعاء، عزاء السيدة إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

توافد عدد كبير من نجوم الفن، لتقديم واجب العزاء في السيدة إيمان لـ أسرة الزعيم عادل إمام وأسرة الفنان عمر متولي نجل الراحلة.

وصل العزاء كل من الفنانة لبلبة، والفنان خالد زكي، والفنان هشام ماجد، الفنان فتوح أحمد، الفنانة يسرا، الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنان خالد زكي، الفنان عمرو يوسف، الإعلامي محمود سعد، الفنانة لبلبة، وغيرهم من النجوم.

رحلت أرملة الفنان مصطفى متولي، وشقيقة الفنان عادل إمام، عن عالمنا، الأحد الماضي، وشيع جثمانها صباح أول أمس الإثنين.

نجوم الإعلام في عزاء شقيقة عادل إمام نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام صلاح عبدالله في عزاء شقيقة عادل إمام وفاة شقيقة عادل إمام مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد يسرا محمود سعد

