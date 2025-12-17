أقيم مساء اليوم الأربعاء، عزاء السيدة إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

توافد عدد كبير من نجوم الفن، لتقديم واجب العزاء في السيدة إيمان لـ أسرة الزعيم عادل إمام وأسرة الفنان عمر متولي نجل الراحلة.

وصل العزاء كل من الفنانة لبلبة، والفنان خالد زكي، والفنان هشام ماجد، الفنان فتوح أحمد، الفنانة يسرا، الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنان خالد زكي، الفنان عمرو يوسف، الإعلامي محمود سعد، الفنانة لبلبة، وغيرهم من النجوم.

رحلت أرملة الفنان مصطفى متولي، وشقيقة الفنان عادل إمام، عن عالمنا، الأحد الماضي، وشيع جثمانها صباح أول أمس الإثنين.

