صوت مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على تمرير مشروع قانون بقيمة 901 مليار دولار يحدد سياسة البنتاجون، وأرسل هذا التشريع الضخم إلى البيت الأبيض، الذي قال إن الرئيس دونالد ترامب سيوقعه ليصبح قانوناً.

ووفقًا لوكالة رويترز، فإن القانون ينص على تخصيص 800 مليون دولار لأوكرانيا - 400 مليون دولار في كل من العامين المقبلين - كجزء من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، والتي تدفع للشركات الأمريكية مقابل الأسلحة للجيش الأوكراني.

ويجيز القانون إنفاقاً عسكرياً سنوياً قياسياً قدره 901 مليار دولار، مع زيادة رواتب القوات بنسبة 4%، وشراء معدات عسكرية، وجهود لتعزيز القدرة التنافسية مع الصين وروسيا، خصمي الولايات المتحدة اللدودين.