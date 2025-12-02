أوضحت أخصائية التغذية الشمولية المعتمدة في نيويورك، روبين ديشيكو، أن اليقطين غني بالألياف والبوتاسيوم، وهما عنصران أساسيان لموازنة تأثير الصوديوم على ضغط الدم.

وقالت روبين: "البحث عن مصادر جيدة للألياف عنصر أساسي لصحة القلب والصحة العامة، واليقطين مصدر ممتاز لذلك".

وأضافت أن كوبا واحدا من اليقطين يوفر أكثر من 10% من الاحتياج اليومي للبوتاسيوم ويحتوي على نحو 4 جرامات من الألياف، وفقا لموقع "فوكس نيوز".

غني بالكاروتينات ومضادات الأكسدة

اليقطين يحتوي على كميات وفيرة من الكاروتينات، وهي مضادات أكسدة تساعد على حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات، بالإضافة إلى، انخفاض خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية المزمنة.

وأضافت أن اليقطين المطهي يمكن إضافته إلى العصائر، دقيق الشوفان، أو أطباق الزبادي لمنحها قواما كريميا، مع الاستفادة من الألياف التي تعزز الشعور بالشبع.

فوائد بذور اليقطين

كما لفتت إلى أن بذور اليقطين تمثل وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية، إذ توفر 10 جرامات من البروتين و3 جرامات من الألياف في ربع كوب، وتزداد كمية الألياف عند تناول الحبوب بقشرها،ة وتحتوي البذور أيضًا على مستويات مرتفعة من الزنك الداعم للمناعة، بالإضافة إلى المغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم، وقد أظهرت بعض الدراسات دورها في تحسين صحة البروستاتا.

دعم للسكر والقلب وإنقاص الوزن

وأضافت خبيرة التغدية أن مزيج البروتين والألياف في بذور اليقطين يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ما يجعلها خيارا مثاليا للوجبات الخفيفة الصحية.

وتابعت أن دمج اليقطين ومنتجاته في النظام الغذائي اليومي سواء في الشوربات، المعجنات، أو الأطباق الجانبية، يمكن أن يقدم فوائد واسعة، خاصة لمن يسعون إلى تحسين صحة القلب، الهضم، وتقليل الالتهابات.

