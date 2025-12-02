شرب القهوة من العادات اليومية الشائعة، لكن يجب توخي الحذر من تفاعل الكافيين مع بعض الأدوية، ما يؤدي إلى آثار جانبيةأو تقليل فعالية العلاج.

وفيما يلي أبرز هذه الأدوية وكيفية التعامل معها، وفقا لموقع "WebMD".

مسكنات الألم الشائعة

الكافيين يعزز فعالية مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين والباراسيتامول بنسبة تصل إلى 10%، عبر تسريع امتصاص الدواء وإطالة بقائه في الدم، ورغم أن تناول فنجان قهوة مع المسكن قد يكون آمنا، يُنصح بتجنب الإفراط في الكافيين لتفادي اضطرابات المعدة أو زيادة معدل ضربات القلب.

أدوية الحساسية ونزلات البرد

تحتوي العديد من أدوية نزلات البرد على مادة "سودوإيفيدرين" المنبهة، التي يمكن أن تتفاعل مع القهوة مسببة رجفة وتوتر وأرق، وتؤثر على مستوى السكر لدى مرضى السكري، أما مضادات الحساسية المسببة للنعاس مثل "بينادريل"، فقد تبطّل تأثير الكافيين وتزيد الشعور بالنعاس.

أدوية الضغط

الكافيين يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ما يقلل فعالية أدوية خفض الضغط، خاصة تلك التي تبطئ ضربات القلب أو توسع الشرايين، لذا ينصح مرضى الضغط بالابتعاد عن القهوة فور تناول الدواء أو اختيار بدائل طبيعية مثل الشاي العشبي.

مميعات الدم

أدوية مثل "وارفارين" تمنع تخثر الدم، بينما يقلل الكافيين أيضا سرعة التخثر، ما يزيد خطر النزيف وظهور الكدمات، لذلك يُفضل الحد من استهلاكها واستشارة الطبيب عند تناول هذا النوع من الأدوية.

أدوية الغدة الدرقية

القهوة تقلل امتصاص دواء "ليفوثيروكسين"، ما يقلل فعاليته في علاج قصور الغدة الدرقية، وينصح بتناول الدواء على معدة فارغة والانتظار 30-60 دقيقة قبل شرب القهوة.

مضادات الاكتئاب

يتفاعل الكافيين مع مضادات الاكتئاب بشكل مختلف حسب النوع، يُطيل بقاء الدواء في الجسم أو يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، كما يمكن أن يزيد القهوة التوتر والأرق، ما يفاقم أعراض الاكتئاب لدى البعض.

مضادات الذهان

الكافيين والمضادات الذهانية يتحللان بواسطة نفس الإنزيم في الكبد، ما يقلل فعالية الدواء أو يزيد أعراض الذهان، مثل القلق واضطرابات النوم.

أدوية السكري

تناول 2 كوب من القهوة يغير استجابة الجسم للإنسولين، وهذا بدروه يسبب ارتفاعا مفاجئا في السكر أو انخفاضا غير مرغوب فيه، لذلك يوصي مرضى السكري الذين يعانون اضطرابا في التحكم بمستوى السكر بتقليل الكافيين.

