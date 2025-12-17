إعلان

روبيو يعرب عن تقديره لدور قطر في دعم الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط

كتب-عبدالله محمود:

08:43 م 17/12/2025

ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب وزير الخارجية الأمريكية، ماركو روبيو، عن تقديره لدور قطر في دعم الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

جاء ذلك خلال اجتماع روبيو اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري لإطلاق الحوار الاستراتيجي السابع بين الولايات المتحدة وقطر.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على رغبة الولايات المتحدة وقطر في التعاون الوثيق لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأكد روبيو ورئيس وزراء وزير خارجية قطر على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والدوحة وبحثا التعاون الاقتصادي والأمني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكية قطر وزير الخارجية القطري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان