روبيو يعرب عن تقديره لدور قطر في دعم الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط

أعرب وزير الخارجية الأمريكية، ماركو روبيو، عن تقديره لدور قطر في دعم الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

جاء ذلك خلال اجتماع روبيو اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري لإطلاق الحوار الاستراتيجي السابع بين الولايات المتحدة وقطر.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على رغبة الولايات المتحدة وقطر في التعاون الوثيق لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأكد روبيو ورئيس وزراء وزير خارجية قطر على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والدوحة وبحثا التعاون الاقتصادي والأمني.