5 عوامل تسبب اصفرار الأسنان.. أبرزها الشاي والقهوة

كشفت طبيبة الأسنان البريطانية هانا كينسيلا عن مجموعة من الأطعمة والمشروبات اليومية قد تسبب اصفرار الأسنان.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم العوامل التي تسبب اصفرار الأسنان، وفق ما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الشاي والقهوة

من المشروبات اليومية التي تسبب تصبغات بنية بين الأسنان، وذلك بسبب احتوائهما على مادة التانين.

العصائر الحمضية

تحتوي على السكر وحموضة مرتفعة، التي تفتح مسامات المينا، ما يسمح للأصباغ بالنفاذ أعمق.

الصلصة

حموضتها المرتفعة قد تسبب تآكل المينا مع الاستخدام المتكرر، لذا من الأفضل تناول خضروات ورقية أو جبن قبل الوجبة لتشكيل طبقة واقية طبيعية.

التوت الداكن

يحتوي على أصباغ قوية وحموضة مرتفعة، ما يسبب الاصفرار.

التدخين

التدخين المسبب الأكبر لاصفرار الأسنان، لكنها حذرت أيضا من التأثير الخفي للسجائر الإلكترونية، إذ تحتوي النكهات على مواد لزجة تلتصق بالمينا وتترك طبقة يصعب تنظيفها.

اقرأ أيضا:

مكون في مستحضرات التجميل قد يدمر المناعة ويسبب اضطراب الهرمونات

تسبب النوبة القلبية والأرق.. احذر تناول "القهوة" مع هذه الأدوية

خطر خفي.. عرضان ليليان يكشفان الإصابة بالسرطان

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د.. قد يؤلمك هذا المكان في جسمك

4 أطعمة قد تسبب الخرف.. احذر الإفراط في تناولها