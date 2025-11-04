تسبب النوبة القلبية والأرق.. احذر تناول "القهوة" مع هذه الأدوية

كتبت- شيماء مرسي

يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في بدء يومهم دون تناول الكافيين، وبالرغم من فوائدها الصحية إلا أن تناولها مع بعض الأدوية قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، حيث يمكن للكافيين أن يسبب تفاعلات تغير طريقة امتصاص الأدوية ومعالجتها وإخراجها من الجسم.

وقد تحدث التفاعلات الرئيسية في الكبد، والتي يمكن أن تؤدي إما إلى تسريع سرعة تحلل بعض الأدوية أو تكثيف آثارها الجانبية.

لذا إذا كنت تتناول أدوية بانتظام، يجب استشارة الطبيب قبل تناول القهوة في الصباح.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الأدوية التي لا يجب تناول القهوة معها.

أدوية البرد والإنفلونزا

تحتوي العديد من أدوية البرد والإنفلونزا أو مزيلات الاحتقان مثل السودوإيفيدرين على الكافيين لمكافحة النعاس.

والسودوإيفيدرين هو نوع من الأدوية المزيلة للاحتقان والتي يمكن أن تساعد على التنفس بسهولة.

كما إن تناول هذه المشروبات مع القهوة قد يؤدي إلى تحفيز الجهاز العصبي بشكل مفرط، مما يؤدي إلى الشعور بالتوتر أو الخفقان أو ارتفاع ضغط الدم.

ويرجع ذلك إلى أن مزيلات الاحتقان، في حين أنها قد تخفف من احتقان الأنف وتساعد على التنفس بسهولة أكبر، كما إنها أيضا منبهات قوية لها تأثير مماثل على الجهاز العصبي المركزي مثل الكافيين، مما يؤدي إلى الأرق وتفاقم الأعراض.

وكشفت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن السودوإيفيدرين يمكن أن يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب مثل القهوة.

مسكنات الألم

الباراسيتامول والإيبوبروفين اللذان يستخدمان لعلاج الصداع والحمى آمنان عند تناولهما بالطريقة الصحيحة، ولكن يقل تأثيرهما عند تناولهما مع القهوة.

حيث يؤدي الإفراط في استخدامهم إلى تهيج بطانة المعدة وزيادة خطر الإصابة بقرحة المعدة.

ويرجع ذلك إلى أن الكافيين يحفز إنتاج حمض المعدة ويرخي الصمام الموجود في الجزء العلوي من المعدة، مما يزيد من خطر ارتجاع الحمض إلى المريء ويسبب إحساس بالحرقان.

كما أن الإفراط في استخدام مسكنات الألم قد يؤدي إلى تهيج المعدة، وهو ما يتفاقم بسبب تأثيرات الكافيين، مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى الإصابة بعدوى تعرف باسم التهاب الصفاق.

أدوية ضغط الدم

ومن بين هذه الأدوية مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، والتي تساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء والتوسع، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم.

ولكن الكافيين يمكن أن يسبب امتصاص كمية أقل من الدواء، مما يعوق قدرته على إرخاء الأوعية الدموية، ويضع ضغطا إضافيا على الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والخرف.

أدوية الغدة الدرقية

يعتبر ليفوثيروكسين العلاج الأكثر شيوعا لقصور الغدة الدرقية، حساسا للغاية للوقت، كما أن القهوة الصباحية قد تتداخل مع فعالية الدواء.

وأيضا شرب القهوة بعد وقت قصير من تناول الليفوثيروكسين يمكن أن يقلل من امتصاصه بنسبة تصل إلى 50 %، مما يعني ظهور أعراض مثل التعب وزيادة الوزن ومشكلات الجهاز الهضمي حتى لو كنت تتناول الدواء بشكل صحيح.

ويرجع ذلك إلى أن الكافيين يعمل على تسريع حركة الأمعاء، مما يقلل من الوقت الذي يستغرقه الدواء حتى يتم امتصاصه.

مضادات الاكتئاب

شرب القهوة وخاصة بكميات كبيرة، يمكن أن يزيد من تأثير العديد من مضادات الاكتئاب، مما يجعل امتصاص الجسم لها أكثر صعوبة.

وهذا يعني أن القهوة يمكن أن تبطئ عملية التخلص من الكافيين أو الدواء في الجسم، وبالتالي زيادة الآثار الجانبية مثل الأرق أو سرعة ضربات القلب.

وتتضمن الأعراض الارتباك والانفعال وسرعة ضربات القلب والتعرق المفرط والارتعاش.

أدوية هشاشة العظام

مثل أليندرونات أو ريزيدرونات يجب أن تؤخذ على معدة فارغة، والقهوة يمكن أن تمنع امتصاصها بشكل صحيح، لذلك من الأفضل الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل تناولها.