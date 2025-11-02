4 أطعمة قد تسبب الخرف.. احذر الإفراط في تناولها

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا أن بعض الاطعمة والمشروبات فائقة المعالجة يمكن أن تسبب ضعف إدراكي وتزيد من احتمالية الإصابة بـ الخرف وألزهايمر.

واستخدم الباحثون بيانات من دراسة الصحة والتقاعد بجامعة ميشيجان لمتابعة التغيرات الإدراكية لدى 4750 أمريكي (55 عاماً فأكثر) على مدى 7 سنوات، حيث تم تقييم المشاركين دورياً كل عامين بين عامي 2014 و 2020.

وكشفت الدراسة أن المنتجات الحيوانية فائقة المعالجة تشكل خطرا أكبر؛ فاستهلاك حصة إضافية منها يوميا زاد من خطر التدهور الإدراكي بنسبة 17%، بينما ارتبطت حصة إضافية من المشروبات السكرية فائقة المعالجة بزيادة خطرية أقل بلغت 6%، وفقا لـ "ساينس ألرت".

كما أن العديد من الأطعمة فائقة المعالجة، مثل الوجبات الجاهزة والحلويات والمدخنات والمشروبات غير الكحولية، لم ترتبط بقوة بزيادة خطر الإصابة بالضعف الإدراكي.

ويمكن للأشخاص تعديل عاداتهم الغذائية من خلال الاعتدال والتوازن لحماية الدماغ.

وأيضا الإفراط في تناول الوجبات السريعة منتشر بشكل كبير، حيث شكلت الأطعمة المصنعة 65% من مشتريات الأسر الأمريكية، والمشروبات 38%، في عام 2020.

وتتسم هذه المنتجات بمعالجة صناعية متقدمة واحتوائها على ملونات ومنكهات، ويعتمد عليها بشكل كبير لدرجة أن العديد من الشباب وكبار السن يحصلون منها على أكثر من نصف سعراتهم الحرارية اليومية.

