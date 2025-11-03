خطر خفي.. عرضان ليليان يكشفان الإصابة بالسرطان

هناك علامات خفية تظهر في الليل، تكون مؤشرا على حالات صحية خطيرة، مثل السرطان.

حذرت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة من أن بعض الأعراض التي تظهر ليلا تستدعي الانتباه، لأنها تساعد على اكتشاف المرض مبكرا وزيادة فرص نجاح العلاج.

أشار أخصائيو الرعاية الصحية إلى أن من الضروري الانتباه إلى عرضين يظهران في الليل، يكونان مؤشرين على الإصابة بالسرطان، ويُنصح بالذهاب للطبيب المختص عند ملاحظتهما بشكل متكرر أو ظهور أي أعراض غير معتادة، وفقا لموقع "walesonline".

التعرق الليلي الشديد

يُنصح بمراجعة الطبيب إذا كان التعرق غزيرا أو مصحوبا بحمى غير مبررة، بعض أنواع السرطان، مثل الليمفوما، تسبب هذا التعرق، كما يمكن أن يكون نتيجة لآثار جانبية للأدوية أو عدوى.

الأرق

وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، الأرق يكون أحد أعراض السرطان، خاصة إذا صاحبه ألم أو غثيان، أو ظهر كأثر جانبي للعلاج، أو نتيجة للتوتر والقلق بعد التشخيص.

لذا، فإن الأرق المتكرر يؤثر على الحياة اليومية، مسببا تعبا شديدا، ضعف التركيز، وزيادة الانفعال، ما يجعل التكيف مع الروتين اليومي أكثر صعوبة.

بالإضافة إلى الأرق والتعرق الليلي، هناك بعض الأعراض الشائعة للسرطان، وتشمل:

التعب المستمر.

النزيف أو الكدمات.

الألم أو الوخز غير المبرر.

فقدان الوزن غير المبرر.

وجود كتلة أو تورم غير عادي في أي مكان بالجسم.

اقرأ أيضا:

سيلان الأنف المستمر.. متى يكون علامة على وجود مشكلات هرمونية؟

بعد إصابة سالي عبد السلام.. 8 نصائح لحماية نفسك من الصعق الكهربائي

عادة شائعة أثناء الاستحمام تلحق الضرر بفروة الرأس

برودة الشتاء وآلام المفاصل.. لماذا يزداد الألم مع انخفاض الحرارة؟

مخاطر صامتة للسرطان مختبئة في المنازل.. انتبه قبل فوات الأوان







