6 أعراض لا يجب تجاهلها.. قد تكون جرس إنذار مبكر للإصابة بالسرطان

في كثير من الأحيان، تمر بعض الأعراض الصحية البسيطة مرور الكرام، فنعتبرها مجرد إرهاق أو نزلة برد عابرة، لكن الأطباء يحذرون من إهمال بعض العلامات الجسدية قد يكون خطأ فادحا، إذ يمكن أن تكون إنذارا مبكرا للإصابة بالسرطان، خاصة في ظل الارتفاع المقلق لمعدلات الإصابة بين الشباب دون سن الخمسين حول العالم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة The Sun، يؤكد الخبراء أن هناك ستة أعراض رئيسية ينبغي الانتباه إليها، خصوصا إذا استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع متواصلة، مشددين على أن الكشف المبكر لا يزال الفرق الحاسم بين الشفاء والمضاعفات الخطيرة.

فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الوزن دون سبب واضح أو تغيير في نمط الحياة يعد علامة تحذيرية مهمة.

يمكن أن يكون هذا العارض مؤشرا مبكرا لعدة أنواع من السرطان، إلى جانب أمراض أخرى تحتاج إلى تشخيص دقيق.

السعال المستمر

رغم شيوع السعال خلال فترات البرد والإنفلونزا، إلا أن استمراره لفترة تتجاوز ثلاثة أسابيع قد يشير إلى مشكلة أعمق.

يقول الدكتور أنتوني كينكليف، المستشار الطبي في مؤسسة “ماكميلان” للسرطان، إن سرطان الرئة لا يصيب المدخنين فقط، بل قد يظهر أيضا لدى غير المدخنين، ما يجعل التقييم الطبي أمرا ضروريا عند استمرار السعال لفترة طويلة.

ظهور كتل جديدة أو متغيرة

يعد اكتشاف كتلة في أي منطقة من الجسم سببا كافيا للفحص، خصوصا إذا كانت صلبة أو مؤلمة أو تنمو بسرعة.

وينبه الأطباء إلى أهمية الانتباه لأي تورم في منطقة الثدي أو الخصيتين أو الرقبة أو الإبطين، حيث قد تكون هذه العلامات مرتبطة بظهور أورام في مراحل مبكرة.

تغيرات جلدية غير معتادة

أي تغير في شكل أو لون الشامات أو بقع الجلد يجب التعامل معه بجدية.

ويؤكد الدكتور كينكليف أن عدم انتظام الحواف أو تغير درجة اللون أو زيادة الحجم من المؤشرات التي تستدعي الفحص الفوري، مشيرا إلى أن سرطان الجلد من أكثر الأنواع القابلة للعلاج إذا اكتشف مبكرا.

النزيف غير المبرر

يشمل ذلك النزيف من الفم أو المستقيم أو الجهاز البولي أو حتى ظهور كدمات دون سبب واضح.

ويحذر الخبراء من تجاهل النزيف المهبلي غير الطبيعي أو بعد انقطاع الطمث، إذ قد يكون مرتبطا بتغيرات سرطانية تستوجب التدخل المبكر.

تغيرات في عادات الأمعاء

أي تبدل في نمط الإخراج مثل الإسهال المستمر، الإمساك، أو وجود دم في البراز، قد يكون إشارة لاضطراب يستحق التقييم.

ويشير كينكليف إلى أن الاستمرار في هذه التغيرات لأكثر من ثلاثة أسابيع يستدعي الفحص، حتى وإن بدت الأعراض بسيطة في البداية.

