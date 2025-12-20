نتنياهو يخطط لحرب جديدة ضد إيران.. ما هي أبرز الخطط المحتلمة؟

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، السبت، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستعد لإطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خيارات لهجمات جديدة ضد إيران.

وأبدى مسؤولون إسرائيليون تخوفهم من قيام طهران بإعادة تشغيل مواقع نووية قفتها الولايات المتحدة خلال حرب الإثني عشر يوما في يونيو الماضي. مع ذلك تؤكد المصادر أن أكثر ما يقلق تل أبيب هو جهود إيران لإعادة بناء منشآت إنتاج الصواريخ البالستية وإصلاح منظوماتها الدفاعية المعطلة.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من الشهر الجاري بمنتجع مارالاجو في فلوريدا.

وأشارت المصادر، إلى أن نتنياهو سيقدم حججه للرئيس الأمريكي خلال لقائهما المرتقب، بأن مساعي إيران لتوسيع برنامجها الصاروخي يمثل تهديدا قد يستلزم اتخاذ إجراءات سريعة.

وأوضحت المصادر، أن نتنياهو سيجادل بأن تصرفات إيران لن تشكل خطرا على إسرائيل وحدها بل على المنطقة كلها، بما في ذلك المصالح الأمريكية، مؤكدة أنه ربما يعرض على ترامب انضمام الولايات المتحدة إلى تلك العمليات العسكرية أو مساعدتها.

وتتزامن المخاوف الإسرائيلية، مع إبداء طهران اهتمامها باستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة لتقليص الاتفاق النووي، وهو ما يعقد مساعي تل أبيب لإقناع ترامب بتوجيه ضربات جديدة إلى إيران.

وألمح ترامب خلال خطابه الأسبوع الماضي، إلى أن ربما يكون منفتحا على العودة إلى المحادثات مع إيران، غير أنه حذّرها في الوقت نفسه من محاولة إعادة بناء برنامجها النووي أو البالستي.

وقال ترامب: "يمكنهم أن يحاولوا إعادة بنائه، لكن إذا قاموا بذلك دون اتفاق فإننا سندمر ذلك الاتفاق أيضا. كما تعلمون، يمكننا تدمير صواريخهم بسرعة كبيرة، فنحن نمتلك قوة هائلة".

وتتعارض رغبة نتنياهو مع ما يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أشهر بتدمير مواقع التخصيب الإيرانية خلال عملية "مطرقة الليل" في يونيو الماضي، فيما أشارت تقديرات أولية إلى أن الأضرار التي لحقت بالمواقع لم تكن واسعة النطاق كما يدّعى ترامب.

خيارات محتملة للهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران

كشف مصدر مطلع، أن إسرائيل عرضت على ترامب قبل حرب الاثني عشر يوما في يونيو الماضي، 4 خيارات للهجوم، خلال تواجدهم في واشنطن.

تضمنت هذه الخيارات: هجوما إسرائيليا بشكل منفرد، أو دعم أمريكي محدود، أو عمليات إسرائيلية أمريكية مشتركة، أو قيام الولايات المتحدة بتنفيذ الهجوم منفردة.

وأوضح المصدر، أن الرئيس الأمريكي اختار في النهاية عملية مشتركة، لافتا إلى أن نتنياهو قد يعرض على ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى مارالاجو مجموعة مماثلة من الخيارات.

وذكر مسؤولان إسرائيليان سابقان، أن ترامب قد يكون أقل حماسا تجاه العمل العسكري الجديد ضد إيران في حل استمر الخلاف بين واشنطن وتل أبيب بشأن وقف إطلاق النار.

وحذّر مصدر مطلع ومسؤولون أمريكيون، من أن إنتاج إيران من الصواريخ البالستية قد يرتفع إلى 3 آلاف صاروخ شهريا، ما لم يتم كبح جماحها.