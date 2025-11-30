كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من سنغافورة أن كبار السن الذين يعالجون من عدوى شديدة في المستشفى ترتفع لديهم احتمالية الإصابة بـ الخرف المميت لاحقا بمقدار ثلاث مرات.

وبعد تحليل بيانات 4 مليون شخص أوضح الباحثون أن دخول المستشفى بسبب أمراض مثل: تعفن الدم، والتهابات المسالك البولية، والالتهاب الرئوي، والتهابات الأنسجة الرخوة الآكلة للحم يجعل كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات المسببة للخرف، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلى مدار 25 عاما، كان الخرف الوعائي يمثل خطرا أكبر من الزهايمر، على عكس الزهايمر الذي يستهدف الذاكرة غالبا ما يبدأ نتيجة ضعف تدفق الدم أو سكتة دماغية تضر بخلايا الدماغ.

وتختلف أعراض الخرف الوعائي عن مرض الزهايمر.

أعراض الخرف الوعائ

بطء عمليات التفكير وصعوبة في التركيز وتنظيم الأفكار أو الأفعال ومشكلات الذاكرة.

ووجد الباحثون أن العدوى يمكن أن تضعف الحاجز الوقائي للدماغ، ما يسمح لمسببات الأمراض الخطيرة بدخول الجهاز العصبي المركزي.

وهذا يحفز التهاب واسع النطاق، يؤدي إلى تلف الدماغ.

من المعدة إلى الدماغ

كما قد تعبر مسببات الأمراض المعدية الحاجز المعوي، وتدخل الدم، ثم إلى الحاجز الدموي الدماغي بهذه الطريقة، لتسبب التهاباً مزمناً منخفض الدرجة يُدمر خلايا الدماغ.

وفي هذه الحالة، يبلغ خطر الإصابة بالخرف ذروته بعد فترة وجيزة من الإصابة، وقد يستمر لسنوات.

ووجد الباحثون أن حالات دخول المستشفى بسبب مجموعة من العدوى مجتمعةً تزيد من خطر الإصابة بالخرف لاحقاً بنسبة 83%.

كما كان الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بسبب عدوى كهذه أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 60%، وأكثر عرضة للإصابة بالخرف الوعائي بنسبة 268%، أو 3.68 مرة.

