متحور جديد لفيروس يشبه نزلات البرد يثير القلق في أوروبا

حذر خبراء الصحة في أوروبا من انتشار متحور جديد لفيروس شبيه بنزلات البرد يُعرف باسم EV-C105، بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الإصابات داخل القارة، وسط مخاوف من ارتباطه بحالات شلل الأطفال ومتلازمة موت الرضع المفاجئ.

ووفق بيانات طبية طرحت خلال مؤتمر ESCAIDE في العاصمة البولندية وارسو، تم توثيق 111 إصابة بالفيروس في تسع دول أوروبية خلال عام 2023، مقارنة بـ27 حالة فقط خلال 15 عاما منذ اكتشافه لأول مرة، ما يعكس قفزة مقلقة في معدل انتشاره، بحسب موقع "thesun".

وبينما تصف الجهات الصحية الفيروس بأنه يسبب عادةً أعراضاً خفيفة مشابهة للبرد مثل الحمى والسعال وآلام الصدر، فإن التقارير تؤكد أن الأطفال يمثلون النسبة الأكبر بين المصابين، وهو ما وصفه أحد الخبراء في صحيفة "ذا صن" بأنه "تطور يستدعي الانتباه".

وتعد إنجلترا بؤرة التفشي الحالي بعد تسجيل نحو ثلثي الإصابات 80 حالة داخلها خلال عام واحد، بينها 20 إصابة مرتبطة بمتحور جديد يُعتقد أنه أكثر قدرة على الانتشار وربما أشد خطورة.

الدكتورة لورا بوبا من منظمة الصحة العالمية، أوضحت أن السلالة المتحورة قد تكون أكثر حدة من الفيروس الأصلي وقد ترتبط بارتفاع في الإصابة بمضاعفات عصبية، مشيرة إلى أن قدرتها على التهرب من الاختبارات القياسية قد تجعل الإصابات الحقيقية أكبر مما هو مُسجّل.

وتشير بيانات الشبكة الأوروبية لفيروسات الأمعاء غير المسببة لشلل الأطفال إلى أن 7% من الأطفال المصابين ظهرت عليهم أعراض عصبية، من بينها شلل رخو حاد AFP، التهاب سحايا، وتورم الدماغ، إضافة إلى ارتباط محتمل بمتلازمة موت الرضع المفاجئ بعد رصد إصابة طفل يبلغ 9 أشهر بالفيروس.

ورغم هذه المخاوف، أكد مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة أن زيادة الحالات لا تعني بالضرورة ارتفاع مستوى الخطورة، موضحين أن الإصابات بدأت تتراجع تدريجياً منذ نهاية 2023.

وقالت كريستينا سيلما من وكالة الأمن الصحي البريطانية إن الفيروس ما يزال قابلاً للاكتشاف رغم الطفرات التي طرأت عليه.

وأضافت أن الفيروسات المعوية عادةً ما تسبب أمراضا بسيطة مثل نزلات البرد والطفح الجلدي واضطرابات المعدة، إلا أن بعضها، مثل EV-D68 وEV-A71، سبق أن تسبب في موجات شلل شبيهة بالبوليو لدى الأطفال.

ويشدد الأطباء على ضرورة طلب التدخل الطبي فورا إذا ظهرت على الأطفال أعراض مثل الشعور بصداع قوي وتيبس الرقبة وضعف في الأطراف أو ترهلها وصعوبة تنفس وحركة غير طبيعية في الذراع أو الساق.

