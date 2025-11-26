بعد تتويجها.. ملكة جمال الكون أفريقيا تتنازل عن لقبها لهذا السبب

توجت جريس ريتشاردسون بلقب ملكة جمال إنجلترا 2025، واستطاعت أن تخطف أنظار لجنة التحكيم بجمالها ولباقتها.

وأطلت جريس بفستان جريء طويل باللون الأحمر الناري مزينا بتطريزات باللون الفضي، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

-واختارت جريس أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز معلومات عن جريس ريتشاردسون ملكة جمال إنجلترا 2025، وفقا لـ "missworld".

- طالبة بالمعهد الموسيقي في مدينة ليستر بإنجلترا.

-تبلغ من العمر 20 عاما.

-ستمثل إنجلترا في مسابقة ملكة جمال العالم الثالث والسبعين في عام 2026.

-مطربة وعارضة أزياء.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 2,026 ألف متابع.

-فازت العام الماضي بلقب ملكة جمال ليسترشاير 2024.

-تحرص جريس دائما على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها وحياتها اليومية.

