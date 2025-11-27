فيروس الكبد B.. من أين ينتشر وما هي طرق العدوى الرئيسية؟

حذر الدكتور ألكسندر بوتسيلويف، أخصائي الأمراض المعدية، من أن فيروس التهاب الكبد الوبائي "B" ينتقل خلال الإجراءات التجميلية، مثل جلسات العناية بالأظافر، إذا تمت في منشآت تفتقر إلى التعقيم الموثوق، نقلا عن news.ru.



مقاومة الفيروس العالية

يشير الدكتور بوتسيلويف إلى أن فيروس الكبد "B" يتميز بمقاومة عالية جداً للعوامل الخارجية، مما يسمح له بالبقاء حيًا على الأسطح والأدوات لفترة طويلة. هذه السمة تزيد من خطر العدوى بشكل كبير.

ومن أمثلة هذه المقاومة:

البقاء على قيد الحياة: يمكن للفيروس أن يبقى نشطًا لأسابيع في قطرة دم جافة على أدوات مثل شفرات الحلاقة أو المقصات.

مقاومة الحرارة: يمكنه تحمل الغليان لفترة قصيرة.

طرق الانتقال المباشر وغير المباشر

تنتقل العدوى بـ HBV عن طريق الحقن أو ملامسة سوائل الجسم المصابة. ونظرًا لقوة الفيروس، تكفي قطرة دم واحدة صغيرة لا تُرى بالعين المجردة لنقل العدوى.

تشمل الأماكن والإجراءات التي تزيد من خطر العدوى:

الإجراءات الطبية والتجميلية غير الآمنة: استخدام الأدوات الطبية غير المعقمة، الوشوم، ثقب الجسم، والحقن القابلة لإعادة الاستخدام في أماكن غير موثوقة.

الاتصال الجنسي: الاتصال الجنسي غير الآمن يمثل خطرًا كبيرًا للإصابة.

الانتقال من الأم إلى الطفل: يمكن أن ينتقل الفيروس من الأم المصابة إلى طفلها أثناء عملية الولادة.

طرق لا ينتقل بها الفيروس

شدد الدكتور بوتسيلويف على أن فيروس التهاب الكبد الوبائي "B" لا ينتشر عن طريق الاتصال العرضي اليومي. على سبيل المثال، لا ينتقل عبر:

العناق والمصافحة.

مشاركة الأدوات المنزلية.

الطعام والماء.

السعال والعطس.

أقرأ أيضًا:

6 أعراض شائعة تظهر في المسالك البولية تشير إلى سرطان صامت

5 عادات ليلية تعزز خصوبة الرجال



للشاي الأخضر 5 أضرار و4 فئات ممنوعة من تناوله



عائلة برازيلية تتذوق أغلى بيتزا بالنمل.. فيديو يثير الدهشة

تغيرات فلكية.. تعرف على الأبراج الأكثر حظا قبل عام 2026