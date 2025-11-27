تجنبها فوراً.. أطعمة تزيد من أعراض البرد

تقدم الدكتورة ماريا بودغورنايا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، نصائح غذائية هامة لمرحلة مقاومة الجسم لنزلات البرد، مؤكدة على ضرورة دعم جهاز المناعة وتجنب إجهاد الجهاز الهضمي، نقلا عن kp.ru.

التركيز على الترطيب وتجنب الإفراط في الأكل

تشير الدكتورة بودغورنايا إلى أن هناك علاقة وثيقة بين كفاءة الجهاز الهضمي ومنظومة المناعة في الجسم، مما يستلزم الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بصورة طبيعية لتجنب المضاعفات الصحية أثناء المرض.

وعادةً ما تنخفض الشهية بشكل طبيعي خلال المرحلة الحادة من المرض. لذلك، تنصح الأخصائية بعدم إجبار الجسم على تناول الطعام في هذه الفترة. بل يجب التركيز على الترطيب وشرب السوائل المغذية والخفيفة، مثل الماء، العصائر الطبيعية، مغلي الفواكه، أو الشاي الخفيف، لتوفير الدعم اللازم للجسم دون تحميل الجهاز الهضمي عبئًا إضافيًا.

قائمة الممنوعات الغذائية وقت المرض

لتجنب إضعاف جهاز المناعة وتفاقم الأعراض، توصي الطبيبة بالاستبعاد المؤقت للعديد من الأطعمة من النظام الغذائي:

الأطعمة المهيجة: مثل الأطعمة المقلية، والتوابل الحارة، والقهوة، والكحول.

المواد المُعقَّدة/المُصنَّعة: وتشمل الحلويات، المعلبات، الوجبات السريعة، والنقانق.

الأطعمة المُسببة للغازات: مثل الملفوف، الفاصوليا، البازلاء، العنب، وخبز الجاودار.

الأطعمة الصلبة: مثل الفواكه ذات القشرة الصلبة.

التعافي التدريجي

تؤكد الدكتورة بودغورنايا على أهمية عدم العودة مباشرة إلى النظام الغذائي الاعتيادي بعد اختفاء الأعراض الحادة. يُفضل الانتقال تدريجيًا من النظام الغذائي المتبع أثناء المرض، وعادةً ما يحتاج الجسم إلى 5-10 أيام إضافية للتعافي بشكل كامل بعد زوال أعراض العدوى الفيروسية.

أقرأ أيضًا:

6 أعراض شائعة تظهر في المسالك البولية تشير إلى سرطان صامت

5 عادات ليلية تعزز خصوبة الرجال



للشاي الأخضر 5 أضرار و4 فئات ممنوعة من تناوله



عائلة برازيلية تتذوق أغلى بيتزا بالنمل.. فيديو يثير الدهشة

تغيرات فلكية.. تعرف على الأبراج الأكثر حظا قبل عام 2026