"ليست مجرد إرهاق" ماذا تخبرك الهالات السوداء عن صحة طفلك؟

توضح الدكتورة داريا نيليوبينا، أخصائية طب الأطفال، أن الهالات السوداء تحت عيون الأطفال قد تكون ظاهرة خلقية غير ضارة أو قد تكون مؤشراً على مشكلات صحية أكثر تعقيداً تشمل أجهزة حيوية مثل الكلى، القلب، الغدد الكظرية، أو الجهاز التنفسي، نقلا عن gazeta.press.

الأسباب الخلقية والمزمنة للتصبغ

تؤكد الدكتورة نيليوبينا أن اللون الداكن حول العينين يمكن أن يكون سمة وراثية طبيعية لدى بعض الأطفال، ويُعرف بـ فرط تصبغ العين الناتج عن زيادة طبيعية في إنتاج الميلانين.

ومع ذلك، يمكن أن يكون التصبغ أيضًا عرضًا لحالات مرضية مزمنة، بما في ذلك:

اضطرابات الغدد الصماء: مثل مشكلات الغدد الكظرية أو الغدد التناسلية.

أمراض الجهاز الهضمي: مثل اضطرابات القناة الصفراوية.

عوامل تفاقم التصبغ: التسمم المزمن، نقص الفيتامينات، العدوى طويلة الأمد، اضطراب التمثيل الغذائي، أو استخدام بعض الأدوية.

الحساسية: غالبًا ما تظهر الهالات السوداء لدى الأطفال المعرضين للحساسية.

الإرهاق والزرقة: مؤشرات مؤقتة وخطيرة

تسلط الطبيبة الضوء على نوعين من الأسباب، الأول مؤقت والثاني يستدعي الانتباه الفوري:

الإرهاق (أسباب مؤقتة): يمكن أن تظهر الهالات نتيجة الإجهاد البسيط، كنقص النوم، عدم انتظام المواعيد، الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية، أو قلة النشاط البدني. تؤدي هذه العوامل إلى توسع الأوعية الدموية تحت الجلد واحتباس السوائل. هذه الأسباب عادةً ما تزول بمجرد تعديل نمط حياة الطفل.

الزرقة حول العينين (علامة خطيرة): تشير إلى ظهور لون أزرق للجلد حول العينين. هذا اللون الأزرق قد يكون دلالة على مشكلات كامنة في القلب أو الجهاز التنفسي أو الكلى، وقد يسبق ظهور حالات صحية حادة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

تشير الدكتورة نيليوبينا إلى أن المنطقة حول العينين تعد مؤشراً حساساً للعديد من الاضطرابات لأن الأوعية الدموية تكون قريبة من السطح والجلد رقيق.

وفي الختام، توصي الطبيبة بـ عدم تجاهل ظهور الهالات الداكنة تحت عيني الطفل. بل من الضروري استشارة طبيب الأطفال فوراً. الهدف من الفحص هو تحديد السبب الدقيق، وتقييم ما إذا كانت الحالة تشكل خطرًا على الصحة، ووصف العلاج الفعال واللازم في حال الحاجة إليه.

