دراسة تحذر.. من محاولة الحمل فور إيقاف أدوية التخسيس

أثارت دراسة حديثة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) قلقًا حول التوقف عن استخدام أدوية التحكم في الوزن، وتحديداً فئة منشطات مستقبلات الببتيد-1 الشبيهة بالغلوكاغون (GLP-1s)، مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي" و"زيببوند"، قبل الحمل، وبينما لا يُنصح بتناول هذه الأدوية أثناء الحمل، تشير البيانات إلى أن التوقف عنها قد يحمل مخاطر إضافية، نقلا عن لايف ساينس.

ارتباط بين التوقف والمضاعفات

راجع الباحثون في نظام ماساتشوستس العام بريغهام الصحي (بقيادة الدكتورة جاكلين مايا) مئات حالات الحمل بين عامي 2016 و2025. ركزت المراجعة على نحو 450 حالة استخدمت فيها النساء أدوية GLP-1s قبل الحمل أو في المراحل المبكرة منه. كانت جميع المشاركات يعانين من السمنة، بمتوسط مؤشر كتلة جسم حوالي 36 قبل الحمل.

توصلت الدراسة إلى أن النساء اللواتي كن يتناولن أدوية GLP-1s ثم توقفن عنها قبل أو أثناء الحمل كن أكثر عرضة للإصابة بما يلي:

اضطرابات ارتفاع ضغط الدم (مثل تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم الحملي).

سكري الحمل.

الولادة المبكرة.

زيادة الوزن المفرطة بعد الإيقاف

كانت إحدى النتائج اللافتة هي الزيادة الملحوظة في الوزن التي اكتسبتها المجموعة التي توقفت عن الدواء خلال فترة الحمل، بمتوسط 13.7 كيلوغرامًا، مقارنة بـ 10.5 كيلوغرامات للمجموعة المقارنة.

كما عانت 65% من المجموعة المعالجة سابقًا من "زيادة وزن حملية مفرطة"، مقابل 49% في المجموعة الأخرى، ما يزيد من المخاطر الصحية على الأم والجنين على حد سواء.

الحاجة الملحة للمزيد من الإرشادات

أشارت الدكتورة مايا إلى أن النتائج الحالية تمثل "تنبيهًا للأطباء لمراقبة المرضى عن كثب"، مؤكدة أن الفريق لا يعرف بعد ما إذا كان التوقف عن الدواء يسبب مخاطر مباشرة أو ما إذا كانت هناك فائدة مرتبطة بالتوقف عنه.

اعترفت الدراسة بوجود قيود، أبرزها عدم الأخذ في الاعتبار وزن النساء قبل بدء العلاج بالـ GLP-1. وهذا العامل مهم جدًا، حيث أن الدراسات السابقة التي ربطت استخدام GLP-1 بانخفاض مخاطر ضغط الدم ركزت بشكل أساسي على علاج مرضى السكري، بينما ركز البحث الحالي على مرضى السمنة.

أكدت التعليقات المصاحبة للدراسة على الحاجة الملحة لمزيد من الأبحاث لتحديد الفوائد والمخاطر بشكل أفضل، خاصة وأن لا توجد حاليًا إرشادات واضحة ومحددة حول الفترة الزمنية الآمنة للتوقف عن أدوية GLP-1 قبل التخطيط للحمل. وشددت مايا على أن الأبحاث تتطور لتوفير بيانات موثوقة لتحسين الرعاية الصحية المقدمة للنساء قبل وأثناء الحمل.

أقرأ أيضًا:

6 أعراض شائعة تظهر في المسالك البولية تشير إلى سرطان صامت

5 عادات ليلية تعزز خصوبة الرجال



للشاي الأخضر 5 أضرار و4 فئات ممنوعة من تناوله



عائلة برازيلية تتذوق أغلى بيتزا بالنمل.. فيديو يثير الدهشة

تغيرات فلكية.. تعرف على الأبراج الأكثر حظا قبل عام 2026