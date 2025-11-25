التغذية تؤدي دورا كبيرا في صحة القلب والجهاز الهضمي، إذ تساعد بعض الأطعمة على تقوية المناعة، وتقليل الالتهابات، ودعم صحة الأمعاء.

فيما يلي أبرز 6 أطعمة سحرية لصحة الهضم والقلب، وفقا لموقع "Times of India".

البروكلي

يحتوي على مركب السلفورافان الذي يعزز إزالة السموم من الكبد ويدعم بكتيريا الأمعاء، كما يقلل الالتهابات ويحمي من الإجهاد التأكسدي وأمراض القلب.

الشمندر

يتميز الشمندر بغناه بالنترات والبيتين، ما يحسن تدفق الدم ويدعم صحة الكبد والهضم، ويقلل الإجهاد التأكسدي والكوليسترول الضار LDL، كما يعزز الأداء البدني، وفقا لدراسة نُشرت عام 2021 في مجلة "Food Science Nutrition".

البطاطا الحلوة

غنية بالبيتا كاروتين والألياف ومضادات الأكسدة، وتدعم صحة الأمعاء، وتسهم في الوقاية من الالتهابات والسكري، بالإضافة إلى محتواها العالي من فيتامين A والبوتاسيوم.

السبانخ

تحتوي على المغنيسيوم وحمض الفوليك والألياف، ما يعزز تنوع بكتيريا الأمعاء، ويساعد محتواها من النترات على خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر أمراض القلب، وفقا لدراسة نُشرت في مجلة " Clinical Nutrition Research" عام 2015.

القرنبيط

منخفض السعرات وغني بالكولين والسلفورافان، ما يعزز صحة الدماغ والكبد ويعمل كمضاد للسرطان، ما يجعله خيارا غذائيا ممتازا للوظائف العصبية.

الجزر

يحتوي على الكاروتينات والألياف التي تدعم صحة العين والبشرة وتغذي ميكروبات الأمعاء، كما يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والسرطان ويعزز المناعة.

